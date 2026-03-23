Salate i čorbe

SVEŽA GRČKA SALATA SA FETA SIROM I MASLINAMA: Osvežavajuća i lagana

Milena Tomasevic

23. 03. 2026. u 07:00

Klasična grčka salata je simbol jednostavnog, ali bogatog ukusa. Sočni krastavci i čeri paradajz u kombinaciji sa slankastim feta sirom i maslinama stvaraju savršenu harmoniju ukusa, a maslinovo ulje i limunov sok dodaju osvežavajući dodir.

СВЕЖА ГРЧКА САЛАТА СА ФЕТА СИРОМ И МАСЛИНАМА: Освежавајућа и лагана

FOTO: Novosti

Sastojci

Priprema

  • 2 šolje krastavca, isečenog na kriške
  • 1 šolja čeri paradajza, prepolovljenog
  • ½ crvenog luka, tanko isečenog
  • ½ šolje feta sira, isečenog na kockice
  • ½ šolje zelenih maslina
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika limunovog soka
  • ½ kašičice sušenog origana
  • ½ kašičice soli
  • ½ kašičice crnog bibera

U velikoj činiji pomešajte krastavac, čeri paradajz i crveni luk. Dodajte kockice feta sira i zelene masline preko. U maloj činiji umutite maslinovo ulje, limunov sok, origano, so i crni biber. Prelijte dresing preko salate i lagano promešajte.Pospite seckanim peršunom pre serviranja.

Idealna za sve koji vole svež i zdrav prilog ili laganu večeru. 

Prijatno!

