SVEŽA GRČKA SALATA SA FETA SIROM I MASLINAMA: Osvežavajuća i lagana
Klasična grčka salata je simbol jednostavnog, ali bogatog ukusa. Sočni krastavci i čeri paradajz u kombinaciji sa slankastim feta sirom i maslinama stvaraju savršenu harmoniju ukusa, a maslinovo ulje i limunov sok dodaju osvežavajući dodir.
Sastojci
Priprema
- 2 šolje krastavca, isečenog na kriške
- 1 šolja čeri paradajza, prepolovljenog
- ½ crvenog luka, tanko isečenog
- ½ šolje feta sira, isečenog na kockice
- ½ šolje zelenih maslina
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika limunovog soka
- ½ kašičice sušenog origana
- ½ kašičice soli
- ½ kašičice crnog bibera
U velikoj činiji pomešajte krastavac, čeri paradajz i crveni luk. Dodajte kockice feta sira i zelene masline preko. U maloj činiji umutite maslinovo ulje, limunov sok, origano, so i crni biber. Prelijte dresing preko salate i lagano promešajte.Pospite seckanim peršunom pre serviranja.
Idealna za sve koji vole svež i zdrav prilog ili laganu večeru.
Prijatno!
Preporučujemo
Komentari (0)