SVEŽA GRČKA SALATA SA FETA SIROM I MASLINAMA: Osvežavajuća i lagana

Klasična grčka salata je simbol jednostavnog, ali bogatog ukusa. Sočni krastavci i čeri paradajz u kombinaciji sa slankastim feta sirom i maslinama stvaraju savršenu harmoniju ukusa, a maslinovo ulje i limunov sok dodaju osvežavajući dodir.

Sastojci

Priprema

2 šolje krastavca, isečenog na kriške

1 šolja čeri paradajza, prepolovljenog

½ crvenog luka, tanko isečenog

½ šolje feta sira, isečenog na kockice

½ šolje zelenih maslina

2 kašike maslinovog ulja

1 kašika limunovog soka

½ kašičice sušenog origana

½ kašičice soli

½ kašičice crnog bibera

U velikoj činiji pomešajte krastavac, čeri paradajz i crveni luk. Dodajte kockice feta sira i zelene masline preko. U maloj činiji umutite maslinovo ulje, limunov sok, origano, so i crni biber. Prelijte dresing preko salate i lagano promešajte.Pospite seckanim peršunom pre serviranja.

Idealna za sve koji vole svež i zdrav prilog ili laganu večeru.

Prijatno!