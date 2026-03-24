JEZIVA TRAGEDIJA! Golman brutalno ubijen u pucnjavi, porodica u šoku
UŽAS!
Mladi švedski fudbaler Hugo Moshagen (20) izgubio je život u pucnjavi u Orebru. Golman kluba Forvard je sanjao o profesionalnoj karijeri, ali je brutalno ubijen u subotu uveče u stambenom delu grada.
Policija je intervenisala neposredno pre ponoći nakon dojave o pucnjavi.
Hitna pomoć je prebacila Moshagena u bolnicu, gde je nažalost konstatovana smrt. Prema prvim informacijama, mladi golman nije imao veze sa kriminalnim krugovima, a porodica je u dubokom šoku.
Hugov otac Joakim Gunarson nije krio bol u razgovoru za švedske medije.
"Njegov veliki san je bio da postane profesionalni fudbaler. Uložio je sve vreme u to i ova godina je trebalo da bude njegova godina. To je praznina. Jednog trenutka ste zaista ljuti, a sledećeg ste tužni jer ste izgubili jedno od svoje dece na potpuno nepotreban način. Potpuno besmislen način. Viđao se sa svima i razgovarao sa svima i želeo je da pomogne koliko je mogao. Stvarao je radost i uvek je bio od pomoći. Uvek je imao sjaj u očima i pokazivao je palac gore".
Hugo je bio najstarije od troje dece i redovno je išao u crkvu. U svlačionici Forvarda je važio za omiljenu osobu, uvek vedar, uvek spreman da pomogne saigraču.
Oglasio se kapiten tima Hozef Ibrahim.
"Bićemo jaki i držati se zajedno. Za dobrobit Huga i njegove porodice bićemo tu jedni za druge i širićemo ljubav".
Evo šta je poručila Hugova majka Mari.
"Osećamo da je on sa Bogom. Znamo da mu je gore dobro. Imao je odgovornost. Sve je učinio za svoju braću i sestre. Mnogi su ga voleli".
Cela fudbalska zajednica u Orebru i Švedskoj je potresena ovom tragedijom.
TRESE SE KOLORADO! Denver zabrinut zbog Nikole Jokića
24. 03. 2026. u 10:47
„MALENE“ VERUJU U OPSTANK: Košarkašice Kraljeva sutra dočekuju Crvenu Zvezdu
24. 03. 2026. u 10:30
UROŠ STEVANOVIĆ PRELOMIO! Selektor Srbije izabrao vaterpoliste za Svetski kup
24. 03. 2026. u 09:34
SPEKTAKL U MADRIDU: Real želi da ostane u trci za titulu, Atletiko da mu uništi šampionske snove
JEDAN od najvećih derbija svetskog fudbala igra se večeras od 21.00 na "Santijago Bernabeu" gde će Real Madrid dočekati Atletiko u meču koji može imati ogroman uticaj na rasplet šampionske trke u La Ligi.
22. 03. 2026. u 07:30
KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)
Najnovije vesti iz Rusije tiču se jednog Srbina, i to ne bilo kog. A i ne iz bilo kog razloga: lekari su mu se borili za život, a on se i dalje ničega ne seća!
23. 03. 2026. u 15:36
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
