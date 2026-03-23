Torte i kolači

POSNA TORTA SA MALINAMA: Sprema se jednostavno, a rezultat je desert koji će sigurno nestati u trenu

Milena Tomasevic

23. 03. 2026. u 10:00

Savršen desert za sve prilike – bogata, osvežavajuća i potpuno posna poslastica koja će oduševiti i najprobirljivija nepca.

ПОСНА ТОРТА СА МАЛИНАМА: Спрема се једноставно, а резултат је десерт који ће сигурно нестати у трену

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga 

  • 300 gr mlevene posne plazme
  • 100 gr posnog margarina
  • 130 ml biljnog mleka

Fil

  • 2 pudinga od vanile
  • 700 ml biljnog mleka
  • 8 kašika šećera
  • 200 gr kokosa
  • 50 gr bele posne čokolade
  • 100 gr posnog margarina
  • 3 kašike mlevene posne plazme

Voćni sloj

  • 300 gr malina
  • 70 ml vode
  • 2 kašike šećera
  • 1 biljni želatin

Preliv

  • 200 gr bele posne čokolade  
  • 100 ml biljne pavlake

Priprema

Mlevenu plazmu sjedinite u sa otopljenim margarinom i biljnim mlekom. Smesu utisnute u kalup i poravnajte. 

Skuvajte maline sa vodom i šećerom na srednjoj temperaturi. Kada omekšaju, sklonite sa vatre i dodajte pripremljen želatin. Topao voćni preliv ravnomerno rasporedite preko podloge.

Za fil, skuvajte puding u biljnom mleku sa šećerom. U topao puding dodajte margarin i mešajte dok se ne otopi. Potom dodajte otopljenu belu posnu čokoladu, kokos i mlevenu plazmu, pa sve dobro sjedinite. Fil nanesite preko voćnog sloja.

Na kraju, zagrejte biljnu pavlaku do vrenja, pa je prelijte preko izlomljene čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka glazura. Preliv ravnomerno rasporedite preko torte.

Tortu dobro ohladite u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći, a zatim služite.

Prijatno!

ROL PITA: Brz i ukusan zalogaj
ROL PITA: Brz i ukusan zalogaj

Hrskave kore u kombinaciji sa kremastim filom od sira, šunke i kačkavalja čine ovaj slani rolat savršenim izborom za užinu, doručak ili kao ukusno predjelo za goste. Brzo se priprema, a ukusi se savršeno sjedinjuju u jedan privlačan i dekorativan rolat.

