POSNA TORTA SA MALINAMA: Sprema se jednostavno, a rezultat je desert koji će sigurno nestati u trenu
Savršen desert za sve prilike – bogata, osvežavajuća i potpuno posna poslastica koja će oduševiti i najprobirljivija nepca.
Sastojci
Podloga
- 300 gr mlevene posne plazme
- 100 gr posnog margarina
- 130 ml biljnog mleka
Fil
- 2 pudinga od vanile
- 700 ml biljnog mleka
- 8 kašika šećera
- 200 gr kokosa
- 50 gr bele posne čokolade
- 100 gr posnog margarina
- 3 kašike mlevene posne plazme
Voćni sloj
- 300 gr malina
- 70 ml vode
- 2 kašike šećera
- 1 biljni želatin
Preliv
- 200 gr bele posne čokolade
- 100 ml biljne pavlake
Priprema
Mlevenu plazmu sjedinite u sa otopljenim margarinom i biljnim mlekom. Smesu utisnute u kalup i poravnajte.
Skuvajte maline sa vodom i šećerom na srednjoj temperaturi. Kada omekšaju, sklonite sa vatre i dodajte pripremljen želatin. Topao voćni preliv ravnomerno rasporedite preko podloge.
Za fil, skuvajte puding u biljnom mleku sa šećerom. U topao puding dodajte margarin i mešajte dok se ne otopi. Potom dodajte otopljenu belu posnu čokoladu, kokos i mlevenu plazmu, pa sve dobro sjedinite. Fil nanesite preko voćnog sloja.
Na kraju, zagrejte biljnu pavlaku do vrenja, pa je prelijte preko izlomljene čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka glazura. Preliv ravnomerno rasporedite preko torte.
Tortu dobro ohladite u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći, a zatim služite.
Prijatno!
Komentari (0)