NEMA KRAJA: Nastavlja se besomučni rat među blokaderima (FOTO)

RAT na Bliskom istoku ušao je u 25. dan. Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomeranje granice s Libanom do reke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.