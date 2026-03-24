TRAMP NASTAVLJA DA ŠOKIRA IZJAVAMA: "Ti si prvi tražio rat" (VIDEO)

В.Н.

24. 03. 2026. u 11:30

AMERIČKI predsednik Donald Tramp, govoreći za okruglim stolom o borbi protiv kriminala u Memfisu, pomenuo i rat na Bliskom istoku, istakavši da je upravo ministar odbrane Pit Hegset bio prvi član njegove administracije koji je zagovarao vojnu akciju.

ТРАМП НАСТАВЉА ДА ШОКИРА ИЗЈАВАМА: Ти си први тражио рат (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

- Nazvao sam mnoge naše sjajne ljude i rekao: 'Moramo da razgovaramo. Imamo problem na Bliskom istoku. Imamo državu Iran koja je već 47 godina izvor terorizma i blizu je nuklearnog oružja' - rekao je Tramp.

U nastavku je, uz prisustvo Hegseta, kog je i direktno pogledo, dodao:

- Pit, mislim da si ti bio prvi koji je to rekao. Rekao si: 'Idemo to da učinimo, jer im ne smemo dopustiti da imaju nuklearno oružje'. Sada vodimo jako dobre razgovore. Počeli su sinoć, pa i veče pre. Mislim da su vrlo pozitivni. Oni žele mir… pristali su da neće imati nuklearno oružje, ali videćemo. To se mora realizovati. Rekao bih da postoji vrlo dobra šansa, preneo je Večernji list.

Podsećamo, Sjedinjene Države i Izrael započeli su vazdušne udare na Iran 28. februara.

Od tada je američka administracija ponudila niz objašnjenja za vojnu intervenciju, pri čemu se najviše ističe tvrdnja o nuklearnoj pretnji koju Iran navodno predstavlja.

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Udari u centru Tel Aviva; Komandni centri u Libanu sravnjeni sa zemljom
Svet

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Udari u centru Tel Aviva; Komandni centri u Libanu sravnjeni sa zemljom

RAT na Bliskom istoku ušao je u 25. dan. Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomeranje granice s Libanom do reke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.

KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)

KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)