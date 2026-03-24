TRAMP NASTAVLJA DA ŠOKIRA IZJAVAMA: "Ti si prvi tražio rat" (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp, govoreći za okruglim stolom o borbi protiv kriminala u Memfisu, pomenuo i rat na Bliskom istoku, istakavši da je upravo ministar odbrane Pit Hegset bio prvi član njegove administracije koji je zagovarao vojnu akciju.

- Nazvao sam mnoge naše sjajne ljude i rekao: 'Moramo da razgovaramo. Imamo problem na Bliskom istoku. Imamo državu Iran koja je već 47 godina izvor terorizma i blizu je nuklearnog oružja' - rekao je Tramp.

U nastavku je, uz prisustvo Hegseta, kog je i direktno pogledo, dodao:

- Pit, mislim da si ti bio prvi koji je to rekao. Rekao si: 'Idemo to da učinimo, jer im ne smemo dopustiti da imaju nuklearno oružje'. Sada vodimo jako dobre razgovore. Počeli su sinoć, pa i veče pre. Mislim da su vrlo pozitivni. Oni žele mir… pristali su da neće imati nuklearno oružje, ali videćemo. To se mora realizovati. Rekao bih da postoji vrlo dobra šansa, preneo je Večernji list.

Podsećamo, Sjedinjene Države i Izrael započeli su vazdušne udare na Iran 28. februara.

Od tada je američka administracija ponudila niz objašnjenja za vojnu intervenciju, pri čemu se najviše ističe tvrdnja o nuklearnoj pretnji koju Iran navodno predstavlja.

