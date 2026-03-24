SRBIJA JE ZAPANJENA! Bio reprezentativac, igrao protiv Majkl DŽordana, pa uzeo milion u kvizu na RTS-u

Televizijski kviz "Potera" često pred kamere izvede ljude sa neobičnim biografijama, ali je ovonedeljno izdanje donelo priču koja je podsetila na zlatna vremena jugoslovenske košarke.

Takmičar Bogoljub Đurić, profesor matematike u penziji, otkrio je detalje iz svoje karijere koji su fascinirali kako voditelja Jovana Memedovića, tako i publiku kraj malih ekrana.

Naime, Bogoljub Đurić je u košarci duže od pola veka. Svoje prve korake napravio je u kragujevačkom Radničkom, a vrhunac klupske karijere doživeo je u sarajevskoj Bosni. Sa ekipom iz Sarajeva bio je akter jedne od najkontroverznijih sezona u istoriji jugoslovenskog sporta (1982/83), kada je titula prvaka SFRJ prvobitno pripala Šibenki, da bi nakon poništene utakmice i administrativnih preokreta pehar završio u rukama košarkaša Bosne.

Zanimljivo je da je Đurićev put mogao krenuti i ka Malom Kalemegdanu. Na poziv legendarnog Ranka Žeravice, 1980. godine bio je na pragu prelaska u Crvenu zvezdu. Ipak, u vremenu kada su „ispisnice“ bile jače od želje igrača, matični Radnički mu nije dozvolio prelazak, te je sudbina želela da on godinu dana kasnije završi u Sarajevu.

Ipak, najzvučniji detalj iz Đurićeve karijere je učešće na čuvenoj studijskoj turneji reprezentacije Jugoslavije po Americi. Tada se, kao mladi reprezentativac, na terenu suočio sa studentom prve godine Univerziteta Severna Karolina – niko drugim do Majklom Džordanom.

- Tada niko nije znao ko je on, bio je samo talentovani 'freshman' - prisećao se Đurić u razgovoru sa Memedovićem. Iako je Jugoslavija taj meč izgubila u produžetku, Bogoljub ističe da prva zvezda nije bio niko od Amerikanaca, već legendarni Dražen Petrović, dok je Praja Dalipagić odigrao partiju života ubacivši neverovatnih 48 poena.

Nakon igračke karijere, Đurić se oprobao kao trener seniora, ali je brzo shvatio da njegov senzibilitet više odgovara radu sa najmlađima. Od 1991. godine posvetio se isključivo pedagogiji – kroz košarkaške treninge sa decom i predavanja matematike u školi.

Svoju smirenost i oštar um profesor Đurić je pokazao i u "Poteri". U direktnom duelu pobedio je tragača Dušana Macuru (takođe bivšeg košarkaša), a u finalnoj poteri je, zajedno sa još jednim kolegom takmičarem, uspeo da odbrani veliku sumu od 1.200.000 dinara.

Ovaj trijumf bio je samo još jedna "pobeda u produžetku" čoveka koji je tokom života uspešno spajao sportski duh, profesorski autoritet i enciklopedijsko znanje.

