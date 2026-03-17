18. dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug/Gemini

Bivša zvaničnica Trampove administracije: Pokret MAGA je mrtav

Bivša zvaničnica administracije predsednika SAD Donalda Trampa Keri Predžin Boler izjavila je danas da je pokret MAGA "mrtav" i optužila aktuelnu američku vlast da vodi politiku prema Iranu pod uticajem Izraela.

- Mislim da je strana zemlja okupirala našu vladu i sada vidimo da je ovaj predsednik Sjedinjenih Američkih Država pod uticajem strane vlade. I dozvolite mi da vam odmah kažem, pokret MAGA je mrtav, da mrtviji ne može biti, a Amerikanci su besni. Više ne priznajemo predsednika Donalda Dž. Trampa - rekla je Boler u intervjuu za emisiju "Pirs Morgan bez cenzure".

Istakla je da više "ne prepoznaje predsednika", koga je nazvala "dragim prijateljem".

- Već skoro 20 godina sam lojalni pristalica predsednika. To seže od vremena kada sam imala 21 godinu i bila Mis Kalifornije na izboru za Mis SAD. Poznajem ga, smatram ga dragim prijateljem, i reći ću vam odmah, ne prepoznajem našeg predsednika - rekla je Boler.



Kalibaf: Nećemo privremeni prekid vatre, pretnje ratom moraju biti eliminisane

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da pretnja ratom protiv Irana i regiona mora biti eliminisana i da Teheran neće prihvatati da posle rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom dođe do privremenog prekida vatre, pregovora i ponovnog rata.

Kalibaf je, u televizijskom intervjuu koji je emitovan danas, rekao da Iran "ne traži rat", ali da će se "žestoko braniti i čvrsto odgovoriti", prenosi iranska televizija Pres.

On je dodao da su SAD očekivale pobedu nakon napada na Iran u roku od 72 sata, ali da su umesto toga videle da su se sve njihove regionalne baze našle na udaru iranskih napada, i da zbog toga američki predsednik Donald Tramp "sada pribegava iznošenju nekoliko laži dnevno iz očaja".

On je kazao da je Iran odavno upozoravao svoje susede da im američko vojno prisustvo neće doneti bezbednost.

Vadeful: Nije realno očekivati kontrolisanu promenu režima u Iranu

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas da nije realno očekivati kontrolisanu promenu režima u Iranu, i da rat ne može da ima samo vojno rešenje.

- Neće biti vojnog rešenja. A kontrolisana promena režima je, rekao bih, hipotetička ideja koja nije realna - rekao je Vadeful u Berlinu na konferenciji "Evropa 2026", na kojoj je učestvovao i njegov francuski kolega Žan Noel Baro, prenosi Gardijan.

Vadeful je ocenio da "haos u Iranu" nije u interesu Evrope, niti je u interesu regiona Bliskog istoka.

- Dakle, haos u Iranu, koliko god režim bio loš, takođe nije u našem interesu, niti je u interesu regiona i, naravno, nije u interesu ljudi koji žive u Iranu - zaključio je Vadeful.



Situacija u Ormuskom moreuzu se neće vratiti na stanje pre rata

Situacija u Ormuskom moreuzu se neće vratiti na stanje pre rata, saopštio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

U kratkom objavi na X mreži koju je Kalibaf napisao na engleskom jeziku nije navedeno više detalja.

Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto nafte na svetskom tržištu, blokirale su iranske snage, u odgovor na američko-izraelske napade na tu zemlju, što je dovelo do porasta cena nafte na svetskom tržištu.

Mediji: IRGC potvrdila ubistvo Sulejmanija

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je danas smrt komandanta dobrovoljačkih paravojnih snaga Basidž Golamreze Sulejmanija, javila je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

IRGC je saopštila da je Sulejmani ubijen u "napadu američko-cionističkog neprijatelja", prenosi Al Džazira.

U saopštenju se navodi da je Sulejmani, koji je predvodio Basidž poslednjih šest godina i nadgledao operacije unutrašnje bezbednosti, "igrao stratešku i neuporedivu ulogu u održavanju popularne i džihadističke strukture Basidža, razvijanju konstruktivnih pokreta, eliminisanju siromaštva i pružanju pomoći ugnjetavanim i ranjivim grupama".

Iran: Projektil pogodio područje u blizini nuklearne elektrane Bušer

Projektil je danas pogodio područje u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer, saopštila je iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na iransku Organizaciju za atomsku energiju.

Prema izveštaju, projektil je pogodio okolinu nuklearne elektrane u lučkom gradu Bušeru oko 19 časova po lokalnom vremenu.

U izveštaju se dodaje da nije prijavljena nikakva šteta, prenosi Al Džazira. Iranska Organizacija za atomsku energiju je nazvala incident kršenjem svih međunarodnih normi. Napad na nuklearna postrojenja mogao bi da ima nepopravljive posledice za ceo region, uključujući zemlje Persijskog zaliva, dodaje se u saopštenju.

Elektrana se gradi uz rusku pomoć, navodi agencija.

IDF: Izvršeni napadi na više od 10 punktova iranske paramilitarne formacije Basidž

Izraelska vojska saopštila je danas da je u proteklih nekoliko sati izvršila napade na pripadnike iranske paramilitarne formacije Basidž na više od 10 kontrolnih punktova u Teheranu.

U saopštenju IDF se navodi da je jedna meta bila "na zajedničkoj poziciji za vanredne situacije" Basidža i Korpusa islamske revolucionarne garde koja je ranije služila kao fudbalski klub, prenosi Tajms fo Izrael.

Makron: Francuska spremna da pomogne u Ormuskom moreuzu tek po završetku borbi

Francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio danas da bi Francuska bila spremna da pomogne u obezbeđivanju plovnog puta kroz Ormuski moreuz, ali tek kada se okončaju borbena dejstva, ističući da Francuska nije strana u sukobu na Bliskom istoku.

Makron je tokom sastanka Saveta odbrane rekao da Francuska nikada neće učestvovati u operacijama za obezbeđenje prolaska brodova kroz Ormuski moreuz u "trenutnom kontekstu bombardovanja", ali da kada se situacija „smiri“, može da učestvuje u praćenju brodova u ovom strateškom prolazu za globalnu ekonomiju.

Naglasio je da će to zahtevati razgovore i deeskalaciju sa Iranom.

- Ni pod kojim okolnostima ovo ne može biti vojna operacija. Mora biti potpuno odvojena od tekućih vojnih operacija - dodao je predsednik Francuske.

IRGC lansirao rakete "hadž kasem" na Izrael, napadi i na mete u zemljama regiona

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije "Pravo obećanje 4", i da je u napadu prvi put korišćena napredna raketa "hadž kasem".

Aksios: Tramp pojačava pritisak na štampu zbog izveštavanja o ratu u Iranu

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa pojačala je poslednjih nedelja pritisak na medije u SAD u vezi sa izveštavanjem o ratu u Iranu, a predsednik Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Kar upozorio je da bi televizijske i radio stanice koje ne izveštavaju "u javnom interesu" mogle da izgube licence zbog "objavljivanja lažnih vesti", preneo je danas Aksios.

Iako FCC ima ovlašćenje da opozove lokalne licence za emitovanje kada dođe vreme za njihovo obnavljanje 2028. godine, verovatno je da bi se ti potezi suočili sa ozbiljnim izazovima na sudu, navodi američki portal.

Tramp je poslednjih dana kritikovao medije preko platforme "Truth Social", tvrdeći da "žele da izgubimo rat", a tokom proteklih nekoliko nedelja, administracija u Vašingtonu je pretila novinskim kućama regulatornim kaznama i blokirala pristup zbog njihovog izveštavanja o ratu sa Iranom.

Zelenski: Na Bliski istok već poslat 201 ukrajinski stručnjak za presretanje dronova

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da se 201 ukrajinski stručnjak za presretanje dronova i raketa već nalazi na Bliskom istoku, a da je još 34 "spremno za raspoređivanje".

- Ovo su vojni stručnjaci, stručnjaci koji znaju kako da pomognu, kako da se brane od dronova. Naši timovi su već u Emiratima, Kataru, Saudijskoj Arabiji i na putu ka Kuvajtu. Sarađujemo sa nekoliko drugih zemalja. Sporazumi su već na snazi - rekao je Zelenski u obraćanju u britanskom parlamentu, prenosi Skaj njuz.

Zelenski je istakao da Ukrajina želi da pomogne da se spreči "teror iranskog režima protiv njegovih suseda" i dodao je da bi ukrajinska tehnologija mogla da pomogne u odbrani baze britanskog kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) na Kipru.

Eksplozije u Bagdadu

Nekoliko snažnih eksplozija čulo se u nedelju u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, javili su novinari AFP-a, dok je bezbednosni zvaničnik rekao da je američka ambasada bila meta napada dronovima i raketama.

Svedok je rekao AFP-u da je video eksplozije na nebu izazvane presretanjem raketa od strane protivvazdušne odbrane ambasade.

Još jedan svedok je video požar unutar kompleksa ambasade sa svog balkona, a požar je potvrdio i službenik obezbeđenja, koji je rekao da ga je izazvao dron.

Tramp šokirao izjavom nakon što je njegov blizak saradnik podneo ostavku zbog Irana

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da je "dobra stvar" što je visoki zvaničnik obaveštajne zajednice Džo Kent podneo ostavku zbog protivljenja ratu sa Iranom.

Predsednik SAD kaže da je, iako je mislio da je Džo Kent "fin momak", bio "slab po pitanju bezbednosti".

- Kada sam pročitao saopštenje, shvatio sam da je dobra stvar što je otišao, jer je rekao da Iran nije pretnja - rekao je Tramp i dodao:

- Iran je bio pretnja, svaka zemlja je shvatila kolika je pretnja Iran bio, pitanje je samo da li su želeli nešto da preduzmu povodom toga.

Tramp kaže da kada neko "ko radi sa nama" kaže da nije mislio da je Iran pretnja, "mi ne želimo te ljude".

- Oni nisu pametni ljudi, nisu vešti ljudi, Iran je bio ogromna pretnja - ponavlja on.

Cene nafte porasle

Cene nafte danas su porasle za jedan odsto, dok je Iran nastavio napade na energetsku infrastrukturu širom Bliskog istoka.

S druge strane, Izrael je izvestio o ubistvima visokih iranskih zvaničnika, preneo je Trejding ekonomiks.

Nafta Brent bila je na nivou od oko 101,2 dolara po barelu, naspram jučerašnjeg pada od 2,8 odsto, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala se na oko 94,4 dolara po barelu. Operacije na gasnom polju Šah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) su obustavljene, a iračko naftno polje je takođe pogođeno dronovima i raketama. Utovar nafte iz Fudžejre u UAE ponovo je obustavljen, što dodatno opterećuje globalnu ponudu dok rat ulazi u treću nedelju i skoro potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza počinje da utiče na potrošače.

Sirija neodlučna da prihvati predlog SAD o učešću u razoružavanju Hezbolaha u Libanu

Sjedinjene Američke Države su podstakle Siriju da razmotri slanje svojih snaga u istočni Liban kako bi pomogle u razoružavanju Hezbolaha.

Međutim, prema tvrdnjama neimenovanih sirijskih zvaničnika upoznatih sa ovim pitanjem, zvanični Damask nerado prihvata takvu misiju iz straha da će biti uvučen u rat na Bliskom istoku i rasplamsavanje sektaških tenzija, prenosi Rojters.

Američki predlog upućen sirijskoj vladi, saveznici SAD, odražava intenziviranje nastojanja da se proiranska militantna grupa Hezbolaha razoruža nakon najnovijeg otvaranje vatre na Izrael 2. marta u znak podrške Iranu, nakon čega je usledila izraelska ofanziva na jug Libana.

Gardijan: Pauel prisustvovao ranijim pregovorima SAD i Irana, ocenio da napreduju

Britanski savetnik za nacionalnu bezbednost Džonatan Pauel prisustvovao je završnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, i procenio da je ponuda koju je Teheran dao o svom nuklearnom programu dovoljno značajna da spreči pokretanje rata, saopštili su danas izvori koji su upoznati sa tim pitanjem.

Pauel je, prema izvorima, ocenio da su u Ženevi na poslednjem sastanku krajem februara, delegacije SAD i Irana postigle napredak, i da je sporazum koji je predložio Iran bio "iznenađujuć", prenosi danas Gardijan.

Pauelovo prisustvo na pregovorima, koji su održani u Ženevi, kao i njegovo blisko poznavanje njihovog toka, potvrdila su tri izvora, a jedan izvor je rekao da je on bio u zgradi rezidencije omanskog ambasadora, u svojstvu savetnika.

"Zbog rata sa Iranom odložen put u Peking i sastanak sa Si Đinpingom"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da zbog rata u Iranu odlaže put u Peking, gde je krajem marta trebalo da se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu u Beloj kući rekao da rat sa Iranom preokreće spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, i da odlaže napore da se smire tenzije između dve najveće svetske ekonomije, prenosi Rojters.

- Resetujemo sastanak... Sarađujemo sa Kinom. Njima je to bilo prihvatljivo - kazao je Tramp. Tramp je trebalo da putuje u Peking od 31. marta do 2. aprila, što bi bila njegova prva poseta toj zemlji u drugom predsedničkom mandatu.

Micotakis: Grčka se neće vojno angažovati u Ormuskom moreuzu

Grčka se neće vojno uključivati u operacije u Ormuskom moreuzu, izjavio je danas premijer te zemlje Kirijakos Micotakis, ističući da je za to potrebna jedinstvena evropska odluka.

- Grčka možda neće učestvovati vojno, ali imamo veliko interesovanje jer se u tom području nalaze grčki brodovi. U ovom trenutku se nećemo dalje mešati, da bi se to dogodilo mora da postoji jedinstvena evropska odluka - istakao je Micotakis na konferenciji "Grčka energija: Nova era", prenosi Katimerini.

Prema njegovim rečima, istočni Mediteran mora da bude glavni prioritet Evrope. Kako je naveo, što duže traje sukob na Bliskom istoku, to će troškovi biti veći.

Komentarišući grčku odbrambenu pomoć Kipru, Micotakis je naveo da operacija "Štitovi" ima "specifično područje delovanja, koje za sada neće proširivati".

Tramp klimanjem glave potvrdio ubistvo Laridžanija i Sulejmanija

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je danas klimanjem glave na pitanje novinara u Beloj kući da su u vojnim udarima u Iranu ubijeni visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani i vođa paravojnih snaga Basidž Golamreza Sulejmani.

- Mnogo ljudi kaže da je njihov (iranski) pravi vrhovni zvaničnik ubijen juče, zajedno sa nekim drugim ko je bio odgovoran za ubistvo 32.000 demonstranata -rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, prenosi Tajms of Izrael.

"Rat na Bliskom istoku ide na ruku Rusiji"

Finski predsednik Aleksander Stub izjavio je da veruje da posledice rata na Bliskom istoku imaju negativan uticaj na Ukrajinu i izrazio bojazan da bi spori mirovni pregovori sa Rusijom zbog toga mogli da propadnu, prenosi Gardijan.

Tokom posete Londonu, predsednik Finske je rekao da smatra da rat na Bliskom istoku "odvlači pažnju sa mirovnih pregovora u Ukrajini", dok istovremeno jača ekonomski i vojni položaj Rusije.

- Nadam se da mirovni pregovori o Ukrajini neće propasti kao što su propali pregovori između Irana i SAD-a - poručio je Stub.

Tramp: SAD će obustaviti vojnu operaciju u Iranu u veoma bliskoj budućnosti

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države još nisu spremne da obustave vojnu operaciju u Iranu, ali da će se to desiti "u veoma bliskoj budućnosti".

Tramp je novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanje kako se američki saveznici angažuju da pomognu u pratnji tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage, rekao da SAD nije potrebna nikakva pomoć, prenosi Rojters.

- Pa, ne treba nam nikakva pomoć - kazao je Tramp, navodeći da su saveznici iz NATO-a bili za ono što su SAD uradile, i da je veoma važno da se otkloni nuklearna pretnja iz Irana.

Prema njegovim rečima, SAD su to učinile "veoma snažno", time što su u vazdušnim udarima koji traju nešto više od dve nedelje, do sada uništile iransku vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo.

Trampa čeka ispitivanje?

Donald Tramp je pod pritiskom da objasni svoje motive za pokretanje rata u Iranu, a glavnog čoveka za borbu protiv terorizma Džoa Kenta mu u tome neće pomoći, izveštava američki dopisnik Skaj njuza Dejvid Blevins iz Vašingtona.

- Džo Kent nije samo direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma ovde u Sjedinjenim Državama. On je i sam penzionisani borbeni veteran - kaže on.

Tramp: Ne treba nam pomoć NATO zemalja!

Donald Tramp je naveo da su SAD obaveštene od "većine nato saveznika da ne žele da se mešaju" u rat sa Iranom. On navodi da „nije iznenađen njihovim postupkom“.

- Mi ćemo njih štititi, ali oni neće učiniti ništa za nas, naročito u trenutku kada nam je to potrebno - rekao je Tramp.

Dodao je da Americi više nije potrebna niti poželjna pomoć NATO zemalja.

- Nama nije potrebna ničija pomoć - poručio je.

Makron: Francuska nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja Ormuskog moreuza

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da Pariz nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja i oslobađanja Ormuskog moreuza.

Makron je rekao da će Francuska, međutim, biti spremna da učestvuje u pratnji brodova kada se situacija smiri, prenosi Figaro.

- Francuska nije izabrala ovaj rat, mi nismo strana u ovom sukobu - ponovio je on, ističući da je stav Pariza isključivo odbrambeni.

Govoreći tokom sednice Saveta za odbranu u Jelisejskoj palati, Makron je rekao da je cilj sastanka da se razmotri situacija na Bliskom istoku i vojne posledice američko-izraelske intervencije u regionu.

FAO: Rat na Bliskom istoku mogao da izloži akutnoj gladi više miliona ljudi

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu (FAO) upozorila je danas da bi rat na Bliskom istoku mogao da izloži akutnoj gladi više miliona ljudi.

- Već se 319 miliona ljudi bori sa glađu. Svetski program za hranu je upozorio - ako se rat nastavi, još 45 miliona ljudi moglo bi da bude izloženo gladovanju. Ovo bi dovelo nivo globalne gladi na rekordan nivo svih vremena. To je strašna perspektiva - navodi se u saopštenju, prenosi Skaj Njuz.

Ističe se da rat već remeti lance snabdevanja u do sada neviđenoj meri i upozorava da bi nagli rast cena hrane i goriva mogao da uskrati stabilan pristup hrani milionima porodica, posebno u podsaharskoj Africi i Aziji.

Naglašava se da bi rezultat takve situacije mogao da izazove najozbiljniji poremećaj sa hranom od pandemije kovida-19 i rata u Ukrajini 2022. godine.

Iranski ambasador demantovao da je Modžtaba Hamnei na lečenju u Moskvi

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali, demantovao je pisanje medija da se novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei, nalazi na lečenju u Moskvi.

- Vest o tome da je vrhovni vođa revolucije prebačen u Rusiju na lečenje je novi psihološki rat - naveo je on na platformi Iks.

Dodao je da "iranski lideri ne moraju da beže i kriju se u skloništima" i da je "njihovo mesto na ulicama i među ljudima".

- Navika laganja nikada ne napušta um lažova, ali jedna iranska poslovica kaže da lažov ima kratko pamćenje i da je zaboravan - naveo je Džalali.

Dan ranije, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov odbio je da komentariše izveštaje o mogućem Hamneijevom dolasku u Moskvu, prenosi ruski portal RBK

Netanjahu: Likvidacija Laridžanija deo plana da destabilizuje iranski režim

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio da je likvidacija visokog iranskog zvaničnika Alija Laridžanija deo izraelskog plana da destabilizuje iranski režim i da iranskom narodu pruži priliku da svrgne režim sa vlasti.

Ministarstvo zdravlja Irana: 13 dece mlađe od pet godina poginulo u sukobima sa SAD

Ministarstvo zdravlja Irana saopštilo je danas da je tokom napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na tu zemlju poginulo više stotina civila, uključujući i decu, dok je više hiljada ljudi povređeno.

U saopštenju se navodi da je tokom sukoba koji je počeo krajem februara, ukupno poginulo 204 mlađih od 18 godina, kao i trinaestoro dece mlađe od pet godina, prenosi iranska Pres tv.

U saopštenju se navodi da je više od 18.000 osoba povređeno, uključujući veliki broj maloletnika, kao i žena.

Iranski mediji: Uhapšeno desetoro stranaca pod sumnjom na saradnju sa SAD i Izraelom

Iran je uhapsio desetoro stranaca osumnjičenih sarađuju sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, javljaju danas iranski mediji, dok su zvaničnici upozorili građane da ostanu kod kuće tokom festivala Čaharšanbe Suri koji bi, kako navode, mogli da iskoriste "neprijatelji" za stvaranje nesigurnost u zemlji.

Šef iranske policije Ahmadreza Radan izjavio je u nedelju da je od početka rata između Teherana, Izraela i Vašingtona uhapšeno najmanje 500 osoba, optuženih za deljenje informacija sa protivnicima, prenosi Rojters. Pored desetoro stranaca uhapšenih u severoistočnoj provinciji Korasan Razavi, 55 osoba je uhapšeno u južnoj provinciji Hormozgan, javlja Tasnim.

Grupa stranaca, čija nacionalnost nije navedena u izveštajima medija, optužena je za prikupljanje informacija o osetljivim lokacijama i pripremu operacija na terenu.

Težak udarac za Trampa, "pala" ostavka zbog Irana

Glavni zvaničnik Donalda Trampa za borbu protiv terorizma podneo je ostavku zbog rata u Iranu, rekavši da ta zemlja nije predstavljala „neposrednu pretnju“ po SAD.

Pokrenut novi, 58. talas operacije "Pravo obećanje 4"

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenut novi, 58. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su lansirane balističke rakete i bespilotne letelice ka ciljevima na teritoriji Izraela i prema američkim vojnim bazama u regionu.

Sijarto pozvao Evropu da ukine zabranu isporuka ruske nafte

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas u Budimpešti da bi Evropska unija trebalo da ukine zabranu na isporuke ruske nafte i vrati ovaj energent Evropi zbog globalne nestašice energenata izazvane ratom na Bliskom istoku.

Irani: Mi sigurno izlazimo kao pobednici

Komandant iranske mornarice Šahram Irani upozorio je danas neprijatelje da njihova duga lista zločina protiv iranskog naroda nikada neće biti zaboravljena niti oproštena, poručivši da će "biti kažnjeni" razornim napadima sa potpuno neočekivanih lokacija.

Objavljen poslednji snimak Laridžanija

Larijani Vows Iran “Will Stand Firm Against the Enemy” as Quds Day Rally Continues After Explosion



Amid state‑televised Quds Day demonstrations days after an explosion struck near the march Iran’s national security chief reiterated Tehran’s resolve against adversaries, even as… pic.twitter.com/d5dgIwaHLU — Washington Eye (@washington_EY) March 13, 2026

UN pokrenule istragu povodom smrtonosnog napada na osnovnu školu u Iranu

Ujedinjene nacije pokrenule su istragu povodom smrtonosnog napada na osnovnu školu "Šadžare Tajebeh" prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, izjavio je danas jedan od članova istražnog tima.

VRHOVNI VOĐA IRANA ODBIO PREDLOG ZA PREKID VATRE

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, odbacio je predloge za smanjenje tenzija ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama, koje su Teheranu prenela dva posrednika, izjavio je u utorak visoki iranski zvaničnik.

Oglasio se Izrael: Ubijen je Ali Laridžani

Izrael je sinoć u vazdušnom napadu ubio šefa iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Alija Laridžanija, potvrdio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

TRAMP: "Kubu mogu da oslobodim, osvojim - mogao bih da uradim šta god želim sa njom!"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje ''da će imati čast da osvoji Kubu''.

Likvidiran komandant Basidža Solejmani i drugi visoki zvaničnici

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su u noćnom napadu u Iranu ubile komandanta paravojnih snaga Basidž, Golamrezu Solejmanija, njegovog zamenika i druge visoke zvaničnike, dok se još ispituju rezultati napada na iranskog zvaničnika Alija Laridžanija i lidera Palestinskog islamskog džihada Akrama el Adžurija.

IRANSKE RAKETE PALE BLIZU NETANIJAHUOVE KANCELARIJE

IRANSKE rakete pogodile su ciljeve u blizini kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanijahua u Jerusalimu, javlja iranski televizijski kanal Si-En-En.

Izvršeni udari na američku ambasadu i vojnu bazu u Bagdadu

Iranske snage ponovo su napale američku ambasadu u Bagdadu, kao i bazu "Viktorija".

Tramp: Bez napada na Iran izbio bi nuklearni sukob i treći svetski rat

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se sprečilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svetski rat.

Evropa je poslala jasnu poruku Trampu: Sam reši svoje probleme

Ministri spoljnih poslova EU odbili su poziv Donalda Trampa za pomoć u osiguravanju Hormuškog tesnaca, smatrajući to američkim problemom u koji Evropa ne želi da se meša.

Laridžani pozvao muslimanske zemlje da preispitaju stav prema Iranu

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani pozvao je zemlje sa većinski mislimanskim stanovništvom da preispitaju svoj stav prema Iranu u jeku rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

U pismu napisanom na arapskom jeziku i upućenom u ponedeljak liderima muslimanskih država, Laridžani je pozvao te zemlje da razmisle o budućnosti islamskog sveta, preneo je CNN.

"Danas se sukob vodi između Amerike i Izraela sa jedne strane i snaga otpora sa druge", naveo je Laridžani, dodajući da Sjedinjene Američke Države "nisu lojalne nikome", dok je Izrael, kako je rekao, "njihov neprijatelj".

On je pozvao lidere muslimanskih zemalja da zastanu i razmisle o sopstvenoj poziciji i budućnosti regiona, navodeći da Iran daje "iskrene savete" i da ne želi dominaciju nad drugim državama.

Laridžani je naveo da je Iran izložen, kako je rekao, "američko-cionističkoj agresiji" čiji je cilj razbijanje zemlje, kao i da je razočaran ograničenom podrškom država sa muslimanskom većinom tokom aktuelne krize.

Uprkos napadima, on tvrdi da je iranski narod pokazao snažan nacionalni i islamski otpor.

Pismo je upućeno u trenutku kada su, prema ocenama CNN-a, pojedine muslimanske zemlje, među kojima su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Bahrein, osudile iranske udare na njihovoj teritoriji od početka sukoba pre više od dve nedelje.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim u znak odmazde pokrenuo masovne udare na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

CNN: Eksplozija u blizini američke ambasade u Bagdadu tokom napada dronovima



Eksplozija se dogodila u blizini kompleksa američke ambasade u Bagdadu nakon čega su sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali na projektil, pokazali su snimci koje je geolocirao CNN.

Na video-materijalu vide se tragovi protivvazdušnih projektila i eksplozija u vazduhu koja odgovara presretanju mete, dok drugi snimak prikazuje objekat nalik dronu koji udara u područje nedaleko od ambasade, nakon čega se čuje snažna detonacija.

Prema navodima bezbednosnog zvaničnika, dva drona su već pogodila kompleks ambasade tokom napada u subotu, a snimci prikazuju dim i plamen iz objekta u blizini.

Portparol vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga, Sabah al-Numan je rekao da su "neopravdani napadi" ponovljeni na više vitalnih objekata, uključujući ambasadu, naftno polje Madžnun i hotel Al-Rašid Internašonal.