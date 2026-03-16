17. dan rata na Bliskom istoku.

Arakči: Naša nacija je ugnjetavana, ali je herojska i dostojanstveno odoleva

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči kaže da za Teheran bilo kakav kraj američko-izraelskog rata sa Iranom mora biti definitivan.

Poznato da li Kina nastavlja komunikaciju sa Amerikom o poseti Trampa

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je Tramp zapretio da će odložiti putovanje u Peking ako se Kina prethodno ne izjasni o pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, koji su zatvorile iranske snage.

Potpukovnik američke vojske upozorava - Ne možemo lako da otvorimo Ormuski moreuz

Vašington neće moći lako da otvori Ormuski moreuz, izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

Orban izneo jasan stav države

Premijer Mađarske Viktor Orban ponovio je stav da država neće slati svoje vojnike u tuđe ratove i da je prioritet održavanje bezbednosti na domaćem tlu.

Lavrov upozorio na ogromnu opasnost po stratešku stabilnost

Američki plan za stvaranje globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Pezeškijan Makronu: Ovo što nam rade Amerika i Izrael je nezakonito

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je tokom razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost, i da "ne okleva" da se suprotstavi agresorima, prenosi danas iranska televizija Pres.

Dimitrijev postavio pitanje Trampu

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, postavio je pitanje koliko će biti loša budućnost NATO-a nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o perspektivi Alijanse.

Amerika i Izrael napadaju još jednu državu

Iran, Amerika i Izrael su 17. dan u ratu, a Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) naveo je da su snage u okviru najnovijeg talasa operacije lansirale ukupno 54 rakete, uključujući Horamšahr, Hajbar Šekan, Kadr i Emad, kao i, prvi put, četiri jedinice strateške rakete "Sajdžil".

Država koja bi mogla najviše da strada od američko-izraelskog napada na Iran jeste Irak, zemlja sa oko 47 miliona stanovnika, zbog krhke političke strukture i velike budžetske zavisnosti od nafte.

POGOĐEN MEĐUNARODNI AERODROM U DUBAIJU

Dramatične scene u UAE, letovi potpuno obustavljeni nakon raketnog udara na međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Tramp zapretio NATO paktu

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da se NATO suočava sa "veoma lošom" budućnošću ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je blokirao Iran.

Vašington okreće leđa Ukrajini dok Tramp fokus prebacuje na Iran

Pregovori o mogućem političkom rešenju rata u Ukrajini nalaze se u sve dubljem zastoju, dok pažnja Vašingtona sve više prelazi na Bliski istok.

Šta znamo o vojnoj mreži Vašingtona na Bliskom istoku

Američka agresija protiv Irana bila bi nemoguća bez američkih vojnih baza na teritorijama zalivskih monarhija.

Ove baze služe kao ključna uporišta za raspoređivanje američkih ofanzivnih kapaciteta. Američko vojno prisustvo u regionu dugo je bio strateški kamen temeljac američke politike. Njegov cilj je da osigura bezbednost globalnih zaliha nafte, zaštiti saveznike i odvrati regionalne pretnje, koje, prema američko-izraelskom narativu, uglavnom dolaze iz Irana.

