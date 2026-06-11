KAKVA BOMBA! Bivši reprezentativac Srbije se vratio u Crvenu zvezdu nakon mnogo godina
PUČE bomba na Marakani!
Crvena zvezda je dobila veliko pojačanje za narednu sezonu, posle 16 godina crveno-beli dres će ponovo obući Tomislav Dokić.
- Zvezdino dete, osvajač titula sa Crvenom zvezdom i reprezentacijom Srbije, iskusni korektor Tomislav Dokić se vraća kući na Marakanu! Veliko pojačanje za predstojeću sezonu, igrač koji će svojim veštinama i iskustvom pomoći da dostignemo najviše ciljeve! Toma je ponikao u Crvenoj zvezdi i branio boje našeg kluba od 2004 – 2009. godine sa velikim uspehom, 2008. je proglašen i za najboljeg igrača SD Crvena zvezda, nakon čega je igrao u gotovo svim najjačim svetskim i evropskim ligama“, napisala je Crvena zvezda na zvaničnim profilima na društvenim mrežama kluba.
Ovaj 40-godišnji korektor je ponikao u Zvezdi, za koju je nastupao u periodu od 2004-2010. godine, stekavši u tom periodu status rerpezentativca Srbije.
Dokić nije nikada uspeo da stekne status standardnog reprezentativca, jer su prednost, u zavisnosti od perioda, imali Ivan Miljković, Saša Starović, Aleksandar Atanasijević i Dražen Luburić. Međutim, sticajem okolnosti, bio je prva opcija na završnom turniru Svetske lige 2016. godine, kada je naša reprezentacija napravila istorijski uspeh osvajanjem prve zlatne medalje u ovom takmičenju, koje je nešto kasnije nasledila Liga nacija.
Najveći deo inostrane karijere proveo je u Grčkoj, gde je u tri navrata nastupao za Foinikas, a bio je i član Pamvokaikasa. Osim toga je igrao u najjačim ligama – u Italiji je bio član Peruđe nakon odlaska iz Zvezde, u Rusiji je igrao za Jenisej iz Krasnojarska, a u Poljskoj za Kjelce. Poslednju sezonu proveo je u UAE, a prethodno je pet sezona nastupao za Al Ahli u Saudijskoj Arabiji.
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