GORI INTERNET! Poznata teniserka uhvaćena kako šalje poruke Novaku Đokoviću

Niko nije očekivao da će ovakve reči javno pasti između dvoje šampiona odmah nakon gren slema.

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Naime, najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se oprostio od Pariza nakon nastupa na Rolan Garosu, ali su komentari koje je Arina Sabalenka ostavila ispod objave privukli mnogo više pažnje nego same fotografije.

Nekoliko dana kasnije, ponovo su bili u centru pažnje. Ovog puta razlog nije bio tenis, već slatka prepiska. Sabalenka je bila jedna od prvih koja je reagovala na Đokovićevu objavu, a jedna fotografija joj je posebno zapala za oko.

- Ova prva slika je više fotografija u Sabinom stilu. Prestanite da me kopirate - napisala je beloruska teniserka kao šalu. Njen komentar je ubrzo sakupio hiljade reakcija, posebno nakon što je Novak nastavio javnu prepisku.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

- Prolazim kroz svoju Sabalenkinu fazu - odgovorio je Đoković sa dozom humora.

Međutim, upravo je Arinova sledeća poruka privukla najviše pažnje.

- Potrebna mi je tvoja pomoć da započnem svoju Đokovićevu eru na terenu - napisala je Beloruskinja.

Ovom porukom je jasno pokazala koliko ceni uspehe i karijeru čoveka koga mnogi smatraju najvećim teniserom svih vremena. Njihova razmena poruka brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a brojni fanovi su oduševljeno komentarisali prijateljski odnos između dva velika šampiona.

Nije tajna da su Đoković i Sabalenka godinama u odličnim odnosima. Beloruskinja je više puta isticala da joj je Novak jedan od najvećih uzora, dok je sam Đoković često pohvalno govorio o njenom karakteru i pristupu sportu.

Njihovo prijateljstvo je dodatno ojačano tokom brojnih turnira gde su provodili vreme zajedno van terena. Sabalenka je takođe u nekoliko navrata bila gost porodice Đoković, što mnogo govori o međusobnom poštovanju koje postoji među njima.