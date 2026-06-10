"POSLUŠAJTE ŠTA SAM GOVORIO PRE 18 GODINA NA RADIO BEOGRADU" Vučić: Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu ništa naučili

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, povodom gostovanja na Radio Beogradu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Poslednji put gostovao sam na Radio Beogradu pre tačno 18 godina, 11. novembra 2008. godine. Danas, osamnaest godina kasnije, ponovo ću biti gost u emisiji kod Bojana Bilbije, sa početkom u 17 časova.

Molim vas da poslušate šta sam, kao opozicioni prvak, govorio pre 18 godina u toj emisiji, na Radio Beogradu. Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu nešto naučili.

Ponosan sam na današnju Srbiju i zagledan u Srbiju budućnosti - naveo je Vučić.