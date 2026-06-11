SASTANAK U SITUACINOJ SOBI BELE KUĆE: Tramp razmatra napad koji će uništiti Iran kroz par sati i okončati rat

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razmatra pokretanje velike, ali kratkoročne vojne operacije protiv Irana kako bi primorao Teheran da napravi ustupke u pregovorima, izveštava Aksios, pozivajući se na dva američka izvora.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Jedna od opcija koju Tramp razmatra je pokretanje velike, ali kratkoročne operacije kako bi primorao Iran da promeni svoju pregovaračku poziciju - piše list, pozivajući se na izvore koji nisu pružili detalje.

Prema pisanju, ova opcija je razmatrana u sredu tokom sastanka sa visokim zvaničnicima u Situacionoj sobi Bele kuće.

Među pozvanima su bili potpredsednik Dž. D. Vens, državni sekretar Marko Rubio, direktor CIA Džon Retklif, načelnik Združenog generalštaba Den Kejn i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof.