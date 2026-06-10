VUČIĆ SPREMA NOVE MERE PODRŠKE: Ovo će promeniti životni standard hiljadama ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket državnih mera koji će biti usmeren ka najugroženijim kategorijama stanovništva.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Paket podrazumeva dodatnu pomoć penzionerima, subvencionisanje lekova za najteže bolesnike, bolji položaj zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i pomoć veteranima, ali i širenje zdravstvenih usluga do najudaljenijih sela.

Dodatna pomoć za penzionere

Vučić je naglasio da će redovno povećanje penzija biti realizovano nezavisno od ovog paketa i da će biti značajno, dok će posebna pomoć predstavljati dodatni vid podrške.

– Povećanje penzija će svakako biti i to značajno. To neće biti deo ovog ekstra paketa. Poslednje dve godine više povećavamo penzije i gledamo da nadoknadimo nešto ljudima koji su na najodgovorniji način podržavali reforme i promene u ovoj zemlji – rekao je predsednik.

On je istakao da ekonomska situacija trenutno omogućava državi da sprovede nove mere.

– Nekada nema novca, nekada nema ekonomske aktivnosti koja to omogućava. Sada možemo sebi to da priuštimo – poručio je Vučić.

Iako je PUPS predložio uvođenje 13. penzije za najsiromašnije, predsednik je najavio model koji će obuhvatiti gotovo sve penzionere, uz značajno veća izdvajanja za one sa najnižim primanjima.

Država preuzima deo troškova za lekove

Druga velika mera odnosi se na subvencionisanje lekova za najugroženije pacijente. Država će preuzeti deo troškova terapija kako bi lekovi bili dostupniji građanima.

– Moramo da obezbedimo jeftinije lekove za one koji idu na dijalizu, za kardiovaskularne bolesnike, dijabetičare i druge pacijente kojima je terapija neophodna – rekao je predsednik.

On je posebno ukazao na težak položaj penzionera sa niskim primanjima kojima kupovina terapije predstavlja veliki teret.

– Naša je obaveza da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Isto važi i za roditelje koji ne mogu da priušte određene lekove za svoju decu – istakao je Vučić.

Stručnjaci trenutno razmatraju model subvencionisanja kako ne bi došlo do nestašica na tržištu.

Veća podrška socijalnim radnicima i veteranima

Treći stub paketa odnosi se na zaposlene u centrima za socijalni rad, korisnike socijalne pomoći i veterane.

– U nekoliko navrata smo nepravedno preskakali povećanje primanja zaposlenima u centrima za socijalni rad. Reč je o vrednim ljudima koji su nezasluženo potcenjeni – rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da država želi da pokaže dodatno poštovanje prema veteranima i borcima, ne obećavajući nerealne stvari, ali najavljujući konkretne mere pomoći.

Zdravstvena zaštita stiže i do najudaljenijih sela

Vučić je najavio i posebne zdravstvene programe čiji je cilj da medicinska pomoć bude dostupna i građanima u najudaljenijim krajevima Srbije.

– Posebno mi je važno pitanje lekova, jer to nije jednokratna pomoć. Želimo da stignemo do svakog sela, do svakog čoveka, do svakog usamljeničkog domaćinstva. Da pregledamo ljude i produžimo život tamo gde možemo – poručio je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, sredstva koja će biti izdvojena za ove mere neće biti mala, a građani će uskoro biti upoznati sa svim detaljima novog paketa pomoći.

(Alo!)

BONUS VIDEO: Aleksićev odbornik šutirao ženu usred Skupštine – podneta krivična prijava