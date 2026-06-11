NOVI NAPAD IZ ZAGREBA! Dežulović povraća po SPC, ismeva pojas Bogorodice, "Danas" jedva dočekao

Hrvatski kolumnista Boris Dežulović ponovo na najodvratniji mogući način napada Srbiju.

Foto: Printskrin

On u svojoj novoj kolumni povraća po SPC i ismeva pojas Bogorodice…

I sve to podmuklo i pokvareno, a sve to naravno, prenese studentsko blokaderski Danas.

Foto: Printskrin

Inače, inicijalna kolumna objavljena je u “srpskim” Novostima, koje su suštinski pod kontrolom Milorada Pupovca, a uređuje ih drugi podobni Srbin Boris Milošević.

Sedište im je u Zagrebu, odakle zdušno večito pljuju Srbiju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

Dok je ovakvih biće prostora i za one koji bi na sva usta da pljuju i vređaju Beograd, Srbiju i sve što je srpsko. A najgore je što ih ima i onih koji ovakve napade iz Zagreba zdušno podržavaju - kao na primer blokaderski Danas.