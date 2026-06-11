Politika

NOVI NAPAD IZ ZAGREBA! Dežulović povraća po SPC, ismeva pojas Bogorodice, "Danas" jedva dočekao

В.Н.

11. 06. 2026. u 07:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Hrvatski kolumnista Boris Dežulović ponovo na najodvratniji mogući način napada Srbiju.

НОВИ НАПАД ИЗ ЗАГРЕБА! Дежуловић повраћа по СПЦ, исмева појас Богородице, Данас једва дочекао

Foto: Printskrin

On u svojoj novoj kolumni povraća po SPC i ismeva pojas Bogorodice…

I sve to podmuklo i pokvareno, a sve to naravno, prenese studentsko blokaderski Danas.

Foto: Printskrin

 

Inače, inicijalna kolumna objavljena je u “srpskim” Novostima, koje su suštinski pod kontrolom Milorada Pupovca, a uređuje ih drugi podobni Srbin Boris Milošević.

Sedište im je u Zagrebu, odakle zdušno večito pljuju Srbiju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. 

Foto: Printskrin

 

Dok je ovakvih biće prostora i za one koji bi na sva usta da pljuju i vređaju Beograd, Srbiju i sve što je srpsko. A najgore je što ih ima i onih koji ovakve napade iz Zagreba zdušno podržavaju - kao na primer blokaderski Danas.  

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA ONE KOJI OD USLUGA OČEKUJU BRZINU, JEDNOSTAVNOST I DOSTUPNOST: Račun u OTP banci možete da otvorite onlajn bez odlaska u ekspozituru

ZA ONE KOJI OD USLUGA OČEKUJU BRZINU, JEDNOSTAVNOST I DOSTUPNOST: Račun u OTP banci možete da otvorite onlajn bez odlaska u ekspozituru