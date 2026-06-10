FOKS NJUZ OBJAVIO INTERVJU VUČIĆA POD NAZIVOM "EKSKLUZIVNO": Predsednik pozvao Trampa u Beograd, govorio o ekonomiji, Rusiji, Kini, Kosovu...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli dramatičnu transformaciju pod predsednikom Donaldom Trampom, što je, kako kaže, promenilo percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine i dalje duboko ukorenjena.

AP Photo/Mark Schiefelbein/Tanjug/Amir Hamzagić

U ekskluzivnom intervjuu za Fox News, Vučić je pohvalio Trampov pristup Balkanu, tvrdeći da je fokus administracije na ekonomsku saradnju, a ne na politički pritisak, naišao na odjek kod mnogih Srba.

- Predsednik Tramp i njegov tim do sada su radili veoma marljivo i posvećeno na Zapadnom Balkanu - rekao je Vučić, dodajući da mnogi Srbi njegovu administraciju vide veoma drugačije u odnosu na prethodne američke vlade.

- Ako pitate ljude u Srbiji da naprave poređenje između Klintonove i Trampove administracije, ili demokrata i republikanaca, ne biste verovali - rekao je Vučić.

- Bilo bi 90 prema 10 ili 95 prema 5.

To poređenje je posebno upečatljivo u Srbiji, gde mnogi i dalje povezuju Sjedinjene Države sa NATO bombardovanjem 1999. godine tokom sukoba na Kosovu, pokrenutim radi zaustavljanja obračuna srpskih snaga sa etničkim Albancima na Kosovu, što ostaje jedan od najznačajnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji.

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Vučić je rekao da je nedavno uputio poziv Trampu da poseti Srbiju i predvideo da bi američki predsednik bio dočekan sa oduševljenjem.

- Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo - rekao je Vučić. - Više ljudi bi bilo spremno da ga pozdravi i čeka nego što on možda i očekuje. Usuđujem se da kažem, čak i više od stotina hiljada ljudi.

Ekonomija, tehnologija i strateški dijalog

Predsednik Srbije rekao je da se poboljšanje odnosa Vašingtona i Beograda sve više zasniva na ekonomiji, investicijama, tehnološkoj saradnji i zajedničkim konzervativnim vrednostima.

Prema Vučićevim rečima, Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju pokretanje strateškog dijaloga koji će biti usmeren na energetiku, infrastrukturu, veštačku inteligenciju, odbrambenu saradnju i investicione mogućnosti.

Među projektima o kojima se razgovara su energetska infrastruktura, saradnja u oblasti tečnog prirodnog gasa, data centri i napredne računarske tehnologije.

Rastući odnos dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalno ekonomsko središte, uz nastavak dugogodišnje ambicije da se pridruži Evropskoj uniji.

Vučić je ukazao na pripreme za Expo 2027 u Beogradu, sa skoro 150 zemalja učesnica, kao dokaz rastućeg međunarodnog profila Srbije i njenih ekonomskih ambicija.

Vučić, koji je dominantna politička figura u Srbiji od kada je postao premijer 2014. godine, a potom predsednik 2017. godine, ukazao je na ekonomski rast zemlje kao dokaz njene transformacije, poseća Foks njuz.

- Naš BDP je bio 32 milijarde evra kada sam postao premijer - rekao je Vučić. - Ove godine će biti više od 100 milijardi evra, što je 120 milijardi dolara.“

Kosovo i odnosi sa Trampom

Vučićev odnos sa Trampom datira iz prvog mandata američkog predsednika, kada je Bela kuća posredovala u nizu sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Srbije i tzv. Kosova.

Umesto da se prvo fokusira na politički eksplozivno pitanje statusa Kosova, Trampova administracija naglasak je stavila na infrastrukturne projekte, saobraćajne veze i investicije usmerene na poboljšanje odnosa dve strane.

U septembru 2020. godine, Vučić i tadašnji tzv. kosovski premijer Avdulah Hoti potpisali su u Beloj kući ekonomske sporazume uz posredovanje SAD, koji su uključivali obaveze za proširenje železničkih i putnih veza i podsticanje investicija.

Tramp je taj dogovor opisao kao proboj postignut fokusom na „otvaranje radnih mesta i ekonomski rast“, a ne na dugotrajne političke sporove.

Na pitanje da li bi razmotrio priznanje Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost od Srbije, a priznale su ga Sjedinjene Države pod predsednikom Džordžom V. Bušom i većina evropskih zemalja, ukoliko bi to otključalo ekonomsku budućnost Srbije i ubrzalo njen put ka članstvu u Evropskoj uniji, Vučić je odbacio takvu pretpostavku, tvrdeći da ekonomska saradnja i poboljšani odnosi treba da prethode razgovorima o političkom statusu.

- Ne kažem da sam spreman da prekršim svoj Ustav. Uvek sam bio otvoren za razgovore ili kompromisna rešenja, uvek sam bio otvoren za razvoj velikih ekonomskih veza i nesumnjivo mnogo boljih političkih veza. Ali nisam govorio o priznanju nečije nezavisnosti - rekao je.

Balans između Istoka i Zapada

Dok Srbija nastavlja da teži članstvu u Evropskoj uniji, zemlja je zadržala i veze sa Rusijom i Kinom, što je balansiranje koje je izazvalo pažnju zbog rata Rusije u Ukrajini i rastućih geopolitičkih tenzija u svetu.

Upitan da li Srbija može da nastavi da se kreće između Istoka i Zapada u sve podeljenijem svetu, ili će na kraju morati da izabere stranu, Vučić je odbacio stav da zemlje moraju da biraju između suprotstavljenih geopolitičkih blokova.

Umesto toga, ukazao je i na sopstvenu posetu Kini i na Trampov angažman sa Pekingom kao primere onoga što je opisao kao pragmatičnu diplomatiju usmerenu na nacionalne interese.

- Predsednik Tramp nije otišao tamo zbog svoje sujete - rekao je Vučić o Trampovoj poseti Kini. - Poveo je sa sobom sve vodeće ljude Sjedinjenih Američkih Država kako bi napravili bolje poslove, kako bi zaradili više novca za svoje kompanije.

Vučić je rekao da je sličan pristup imao i tokom sopstvene posete, tvrdeći da lideri treba da daju prednost ekonomskim mogućnostima za svoje građane, a ne ideološkom svrstavanju.

- Dolazim iz male zemlje. Tražio sam više investicija i borio se za interese svog naroda - rekao je.

Predsednik Srbije je naveo da isti pragmatični pristup treba da usmerava napore za rešavanje aktuelnih sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.

- Uvek je bolje imati hiljade dana pregovora nego jedan dan rata - rekao je.

Podrška Izraelu i upozorenje na antisemitizam

Upitan o tenzijama koje uključuju Iran i širi sukob na Bliskom istoku, Vučić je ponovio podršku Srbije Izraelu, što je stav koji sve više izdvaja Beograd od pojedinih evropskih vlada.

- Ja sam predsednik zemlje koja je jedna od veoma retkih u Evropi koja ne okleva da sarađuje sa Izraelom - rekao je. - I ponosna je što to kaže javno i otvoreno.

Vučić je upozorio na ono što je opisao kao rastući antisemitizam širom sveta.

- S vremena na vreme, veoma se plašim kada vidim mnogo antisemitskih slogana i antisemitskih transparenata - rekao je.

Predsednik Srbije rekao je da se Srbija oduprla tim trendovima i obećao da će tako ostati dok je on na njenom čelu.

- To se ne dešava u Srbiji i neće se desiti dok sam ja predsednik - zaključio je Vučić za Foks njuz.

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