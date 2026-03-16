NOVA GEOPOLITIČKA REALNOST “UBIJA” KIJEV: Vašington okreće leđa Ukrajini dok Tramp fokus prebacuje na Iran

PREGOVORI o mogućem političkom rešenju rata u Ukrajini nalaze se u sve dubljem zastoju, dok pažnja Vašingtona sve više prelazi na Bliski istok.

Britanski list Financial Times piše da je interesovanje američkog predsednika Donalda Trampa za ukrajinsku krizu primetno opalo, a diplomatski proces koji je trebalo da vodi ka pregovorima sada je praktično blokiran.

Prema navodima tog lista, sukob između SAD i Irana i šira nestabilnost na Bliskom istoku preusmerili su fokus američke administracije. Globalna politička i medijska pažnja sada je usmerena na region Persijskog zaliva, gde vojna eskalacija otvara mogućnost šire energetske krize koja bi mogla pogoditi i Evropu i Aziju.

U takvim okolnostima, ukrajinsko pitanje više ne zauzima centralno mesto u američkoj spoljnopolitičkoj agendi. Diplomatski izvori u Evropi navode da je američko posredovanje u pregovorima između Moskve i Kijeva gotovo potpuno stalo.

RAT NA BLISKOM ISTOKU MENjA PRIORITETE

Evropski diplomati, koje citira Financial Times, smatraju da rat sa Iranom ima direktne posledice po situaciju u Ukrajini. Kako navode, vojni i politički resursi Sjedinjenih Država sve više se usmeravaju ka Bliskom istoku.

Jedna od najosetljivijih posledica takvog preusmeravanja odnosi se na raspodelu vojne opreme. Posebno se ističe pitanje sistema protivvazdušne odbrane, koji su trenutno među najtraženijim sredstvima i u Ukrajini i u regionu Persijskog zaliva.

Za EU prestonice to predstavlja ozbiljan problem. Evropske zemlje i same se u velikoj meri oslanjaju na američku vojnu industriju i logistiku, zbog čega ne mogu samostalno da nadoknade eventualno smanjenje isporuka oružja Ukrajini.

U takvoj situaciji nastaje konkurencija za iste vojne resurse između dva krizna regiona.

Analitičari upozoravaju da bi to moglo imati dugoročne posledice po ravnotežu na frontu u Ukrajini, posebno ako američka pažnja ostane usmerena na Bliski istok.

TRAMP KRITIKUJE ZELENSKOG

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp ponovo je javno kritikovao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog, kako je naveo, nevoljnosti da pristane na sporazum sa Rusijom.

U intervjuu za NBC Njuz Tramp je izjavio da je pregovore sa Zelenskim mnogo teže voditi nego sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Prema njegovim rečima, Moskva je navodno već pokazala spremnost za dogovor, dok Kijev, kako tvrdi, odbija da napravi kompromis.

-Iznenađen sam što Zelenski ne želi da napravi dogovor. Recite mu da napravi sporazum, jer je Putin spreman da ga postigne, rekao je Tramp.

Ovakve izjave dodatno komplikuju političku situaciju oko pregovora, jer dolaze u trenutku kada su diplomatski kanali već oslabljeni.

UKRAJINSKA STRATEGIJA PREMA BLISKOM ISTOKU

Istovremeno, ukrajinsko rukovodstvo pokušava da pronađe nove političke i vojne partnere u promenjenom međunarodnom okruženju. Zelenski je nedavno izjavio da je više država sa Bliskog istoka i iz Evrope zatražilo pomoć Ukrajine u odbijanju napada iranskih dronova.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je razvila značajno iskustvo u borbi protiv takvih sistema tokom rata sa Rusijom.

Međutim, ta strategija izazvala je polemike među analitičarima. Neki smatraju da bi slanje najboljih jedinica protivvazdušne odbrane u drugi region moglo dodatno oslabiti ukrajinski sistem zaštite od vazdušnih napada.

U takvoj situaciji, Kijev pokušava da balansira između potrebe za međunarodnom podrškom i očuvanja sopstvenih vojnih kapaciteta.

IZRAEL TRAŽI UKRAJINSKO ISKUSTVO U BORBI PROTIV IRANSKIH DRONOVA

Izraelski portal Times Of Israel navodi da je Izrael zatražio konsultacije sa Ukrajinom zbog njenog iskustva u presretanju iranskih jurišnih dronova. Prema tim navodima, premijer Benjamin Netanjahu je pokušao da uspostavi kontakt sa Volodimirom Zelenskim, iako do konkretnog razgovora još nije došlo. Ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgen Kornijčuk potvrdio je da je Tel Aviv poslao preliminarni zahtev za saradnju u ovoj oblasti.

Zelenski je ranije tvrdio da su ukrajinski stručnjaci za dronove već poslati u pojedine države Persijskog zaliva, dok je Vašington saopštio da takva pomoć nije zatražena. Iran je u međuvremenu poručio da bi svaka ukrajinska podrška Izraelu mogla učiniti Ukrajinu legitimnom metom za iranske rakete.

NOVA GEOPOLITIČKA REALNOST

Sve ove okolnosti ukazuju na to da se globalni politički fokus ubrzano pomera. Rat u Ukrajini i dalje traje, ali više nije jedina kriza koja dominira međunarodnom scenom.

Eskalacija na Bliskom istoku otvorila je novu fazu geopolitičke konkurencije, u kojoj velike sile moraju da raspoređuju svoje političke i vojne resurse između više kriznih tačaka.

Za Ukrajinu to znači da se sve više suočava sa realnošću u kojoj međunarodna pažnja i podrška više nisu automatski zagarantovane.

