Politika

VUČIĆ DANAS SA LIN DANOM: Predsednik će ugostiti najvećeg badminton igrača svih vremena

В. Н.

11. 06. 2026. u 07:34

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ДАНАС СА ЛИН ДАНОМ: Председник ће угостити највећег бадминтон играча свих времена

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Oni će se sastati u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ko je Lin Dan?

Lin Dan je kineski je profesionalni badmintonski igrač, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski šampion, kao i šestostruki Sve engleski šampion i smatra se jednim od najvećih igrača badmintona svih vremena.

Osvojio je svih devet glavnih titula u svetu badmintona - Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo, Svetski kup, Tomasov kup, Sudirmanov kup, Super serije masters finale, Sve englesko otvoreno prvenstvo, Azijske igre i Azijski šampionat čime je posatao prvi i jedini igrač koji je to ostvario.

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