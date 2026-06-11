KOSTA JE GLEDAO PORNO FILMOVE I CELE NOĆI PRED ZLOČIN: Završne reči punomoćnika porodica oštećenih u "Ribnikaru"

NEKOLIKO punomoćnika porodica čiju je decu Kosta ubio 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" iznelo je danas završne na suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović za zanemarivanje deteta, a ocu i za teško delo protiv opšte sigurnosti.

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Goran Petronijević, zastupnik porodice Aćimović, kazao je da tri godine koje su prošle nisu umanjile ni bol, ni patnju porodica, već se oni samo privikavaju da žive sa njima i da protok vremena tu nema nikakvog značaja.

- Vladimir Kecmanović je načinio propuste o držanju oružja, nije imao metalni ormar ili kasu, ustvari imao je neku , ali u njoj nije držao pištolje. U kući ima dete u pubertetu, kojem je razvio interesovanje ka oružju i morao je da ima pojačanu pažnju. Nažalost nije imao ni osnovnu. Preciznost kojom je Kosta usmrtio decu je zapanjujuća i nije moglo biti da u streljani nije sticao rutinu. Dete se ne rađa kao zločinac, to se stiče. Gde? U porodici. Kosta je imao nesreću da se rodi i raste u toj porodici. Da je sa ocem otišao na liturgiju, a ne u streljanu, ovo se zasigurno ne bi dogodilo. Roditelji nisu kontrolisali ponašanje deteta i stav nećeš se družiti sa osobama i nećeš imati pristup sadržajima, koji kod tebe mogu izazvati devijacije - rekao je Petronijević.

Punomoćnik Ognjen Božović kazao je da odbrana sve vreme pokušava da relativizuje sve dokaze i okolnosti, da se iz njih ništa spektakularno ne zaključuje i svaku okolnost predstavljaju izpolovano.

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- Oštećeni ne tvrde da su roditelji mogli da predvide vreme i razmere masakra, već da su zapustili dete. Iz njihovog ponašanja u sudnici može se zaključiti kakav stav imaju i kakvo su vaspitanje sprovodili - kazao je Božović, na šta mu je sudija Dragan Martinović odgovorio da bi sud reagovao da je našao nešto neprimereno.

Božović je dalje ukazao da dete može biti nahranjeno i školski uspešno, a emotivno zanemareno.

- Zanemarili su grubo njegovo lečenje. Dobili su nalog da se jave na neurpsihijatriju tamo gde je sada, a oni ga ne odvedu, jer sami snime skener glave. Ogluše se o lekarski uput. Kada je dete slabašno i osetljivo, vi ga ne vodite da puca. Treba da mu pomognete, a ne da mu u ruke stavite oružje. Vaspitno su ga zapustili, nisu mu izgradili pravi sistem vrednosti. On nije impulsivno doneo odluku, već je mesecima istraživao i pravio plan i sve to vreme nijedan unutrašnji mehanizam ga nije zaustavio, naveo da odustane - kazao je Božović.

On je naveo da je ključno ko je Kostu odveo u streljanu, tu aktivnost inicirao i normalizovao i kazao da je otac to učinio radnjama, a majka znanjem i nereagovanjem.

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- Kosta je imao izraženo trajno osećanje odbačenosti i neprihvaćanja. Nije govorio o svojim emocijama, jer je tako vaspitan. On kaže da je emocije počeo da prepoznaje tek na klinici. Kaže da je majci bilo važno da on bude najbolji i da je doživljavao kao pritisak ako ne bi uspeo na takmičenjima. Počeo je da istražuje psihopate, kada ga je otac tako nazvao. Ubica je sada određene događaje i odnose tumačio kao plod nezrelosti, a nije važno kako to razume posle, već kako je to tada doživljavao. Ako je duže vreme razvijao pogrešne predstave o sebi, a roditelji na to nisu reagovali, to je isto zanemarivanje - naveo je punomoćnik.

Kosta bio opsednut temom serijskih ubica

Božović je rekao i da je Kosta bio opsednut temom serijskih ubica.

- Od januara od maja intenzivno je pretraživao mučenja, masovna školska ubistva i to nije bilo u par navrata. Više od 2.000 puta je pristupao pornografskim sadržajima i to ekstremnim sa mučenjima i životinjama. Da su nadzirali telefon to bi videli. Igrao je nasilne igrice, nedozvoljene njegovom uzrastu, što su roditelji znali. Onesposobio je kameru, koja je nadzirala pros tor gde su bili pištolji. Da su proveravali, mogli su da vide da je doneo stolicu do ormara gde su držani. Mogli su posumnjati i proveriti oružje. Pisao je sastav da je usamljen, zarobljen u svojim mislima, da se sprema kao vojnik za boj, a odbrana kaže da je za to dobio 5 iz srpskog. To pokazuje da je on bio uspešan, a otkriva i činjenicu da oni svoje dete uopšte nisu poznavali. Davao je signale da mu treba stručna pomoć - kazao je Ognjen Božović.

Foto: D. Matović

On je naveo da su u konstrukcijama roditelja svi krivi, samo oni nisu i da sud treba da ceni njihovo potpuno odsustvo kritičkog odnosa prema svojim radnjama. Kazao je i da je upadljivo je bilo da su za svaki prikazani materijal imali objašnjenje, a vidan je izostanak kajanja i emocija prema žrtvama.

Punomoćnik Marko Janković podvukao je da je u završnoj reči da je Vladimir Kecmanović rekao da Kosta nije znao šifru kofera sa pištoljima i municijom, a ako je on bez znanja šifre uzeo to oružje, onda ono nije bilo dobro obezbeđeno.

- Sramota je da golava jedne porodice, čije je dete ovo učinilo, krivi sve osim sebe. Imao je 1.200 komada municije i silno vatreno oružje. Ovo treba d abude primer da niko nikada od stana ne napravi oružarnicu - kazao je Janković.

Stefan Ćorda, punomoćnik porodice Martinović, pročitao je u sudnici pismo koje mu je dala sestra ubijene devojčice Karatine i suština je:

Foto: N. Skenderija

- Kata je moja mlađa sestra. Tog jutra je spakovala keks i knjige. U školu je ušla živa, a izašla mrtva. Vaš sin je poneo oružje. Nije otišao da uči. Vi i vaš sin ste mi oduzeli sestru. Ne zvavaravajte se, krivi ste. Natalija Martinović - pročitao je Ćorda.

On je rekao da su okrivljeni odgajili masovnog ubicu, koji posle nije pozvao roditelje, već policiju da spasi sebe posledica i da je Kosta sam rekao da je vapio za pomoć i podršku, da mu je sada žao, da se kolebao.

Punomoćnik Nikola Nikodinović ukazao je da je odbrana izjavila da se u telefonskim porukama ne nalazi ništa spektakularno o odnosima majke i Koste i da je ona rekla da je Kosta odgajan sa puno ljubavi, a onda pročitao četiri njihove poruke.

- Napisao joj je 19. februara "mrzim te", 3. aprila mu ona šalje "j..i se sine", a 30 marta "u školi samnemoj da me sramotiš, ja nisam majka koje treba da se stidiš" i na kraju "zašto se tako užasno ponašaš prema sestri" . Takođe, okrivljena Miljana Kecmanović je tokom postupka generalno bila nema na sve što je bitno, slike iz škole, snimke, a na prošlom ročištu kada se oštećena Suzana Čikić izjašnjavala dobacila joj je "sram te bilo - kazao je Nikodinović.

Foto: D. Milovanović

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović kazala je da su tokom postupka videli kakvi su Kecmanovići i kakve su posledice njihovog vaspitanja, a rezultate je prekrila zemlja - deset žrtava, deset grobova.

- Kako kažu svi su krivi, škola, streljana, punomoćnici, mediji, kao da im je neko oteo dete, samo oni nisu. Sve šti su uradili ili nisu rezultat s evideo 3. maja. Da li znate porodicu koja ima kameru u dnevnoj sobi. Dete je celu noć pred ubistvo gledalo porno filmove, a sa njim u sobi spava sestra. Instalirate kameru, a ne kontrolišete je. Kosta je rekao da je znao da će biti zatvoren i da je to želeo. Obučili su ga da koristi oružje i rezultat toga je da je sve ove porodice zavio u crno, a u "Ribnikaru" još neka deca idu na terapije - kazala je Zora Dobričanin.