"OVO JE GENERACIJSKA INVESTICIJA": Tramp pozvao Kongres da usvoji vojni, nećete verovati koliko košta
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je republikance u Kongresu da hitno usvoje predloženi budžetski paket vredan 350 milijardi dolara (Recon 3.0), navodeći da bi taj plan omogućio značajno povećanje vojnih izdvajanja i uključio niz mera koje je nazvao "Zakonom o spasavanju Amerike".
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je ocenio da je predloženi paket ključan za ostvarivanje vojnog budžeta od 1,5 biliona dolara i modernizaciju američkih oružanih snaga.
"Ovo je generacijska investicija u našu vojsku, čak veća od (bivšeg američkog) predsednika (Ronalda) Regana! Recon 3.0 je jedini put do punog vojnog budžeta od 1,5 triliona dolara koji je našim ratnicima potreban da bi izgradili arsenal slobode", naveo je Tramp.
Prema njegovim navodima, sredstva bi bila namenjena razvoju sistema protivraketne odbrane "Zlatna kupola", jačanju mornarice, proširenju zaliha municije, unapređenju programa vojnih dronova, kao i razvoju aviona F-47 i bombardera B-21.
Takođe je naveo da bi paket podstakao američku industriju i otvorio stotine hiljada radnih mesta, uz tvrdnju da ne bi doveo do povećanja inflacije.
Pored vojnih izdvajanja, Tramp je zatražio usvajanje zakonskih mera koje uključuju obaveznu identifikaciju birača fotografskim dokumentom, dokaz o američkom državljanstvu prilikom glasanja i ograničavanje glasanja poštom na određene kategorije birača, poput pripadnika vojske, osoba sa invaliditetom i građana koji putuju.
Među predloženim merama nalaze se i zabrana učešća transrodnih osoba rođenih kao muškarci u ženskim sportskim kategorijama, kao i zabrana medicinskih procedura za promenu pola kod maloletnika.
Tramp je pozvao republikanske poslanike da usvoje paket bez odlaganja i kompromisa, ocenjujući ga kao investiciju od istorijskog značaja za bezbednost i budućnost Sjedinjenih Američkih Država.
(Tanjug)
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