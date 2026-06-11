VEĆE PENZIJE, JEFTINIJI LEKOVI I ULAGANJA U ZDRAVSTVO ŠIROM SRBIJE Analitičari: Vučićev novi paket mera donosi bolji život svim građanima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, najavio je novi paket mera koji ima za cilj poboljšanje svakodnevnog života građana, sa posebnim fokusom na penzionere, zdravstvo i ravnomerni razvoj svih delova zemlje.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Analitičari su saglasni da predložene mere ukazuju na nastavak politike usmerene na unapređenje životnog standarda, bolju brigu o zdravlju ljudi, jačanje socijalne sigurnosti i ravnomerni regionalni razvoj.

Novi paket mera uključuje povećanje penzija, naročito za one s najnižim primanjima, snižavanje cena pojedinih lekova i ulaganja u zdravstveni sistem širom Srbije. Plan obuhvata i razvoj infrastrukture, koji osim novih auto-puteva i unapređenja železničke mreže, uključuju ulaganje u domove zdravlja, bolnice i porodilišta širom Srbije, a planira se i unapređenje uslova lečenja u manjim mestima i selima. kao i podrška socijalnim ustanovama i sistemu socijalne zaštite, s ciljem boljeg životnog standarda građana.

Povećanja penzija, jeftiniji lekovi

Aleksandar Vučić je povodom novih mera izjavio:

- Povećanja penzija će biti i tačka. Smislićemo model da obradujemo penzionere, posebno one s najnižijim primanjima. I da to bude značajan iznos. Razgovaramo o snižavanju cena lekova, ne želimo da dođemo do nestašice. Ono što mi je najvažnije za one koji idu na dijalizu, za kardiovaskularne bolesnike, dijabetičare i druge, jeste da za njih obezbedimo jeftinije lekove. Mi možemo da se hvalimo putevima i prugama i novim kliničkim centrima, ali ako čovek od 70 godina nema za lek, jer taj lek košta 6.000 dinara, a on ne može to da priušti dva ili tri puta jer ima poljoprivrednu penziju od 25.000 dinara ili 31. 000 dinara, onda je to problem. Zamislite da se nekom ko ne može da kupi taj lek dogodi izliv krvi u mozak, ili bilo šta drugo. Zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma i pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe postoje roditelji koji ne mogu da priušte svaki lek za dete - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Takođe, naglasio je da je cilj da zdravstvena zaštita bude dostupna u svim delovima zemlje:

- Hajde da dođemo do svih, da očistimo naše zdravstvene ustanove. Pogledajte šta sve gradimo, za 7-10 dana ćemo krenuti polaganje kamena temeljca za porodilište u Nišu. Ceo jug to čeka. Gradimo porodilišta, od Beograda preko Niša do mnogih drugih mesta. Ne mogu da razumem da nismo u stanju da uložimo milion evra u stotinu domova zdravlja, sto miliona, taman kao jedna bolnica koju gradimo. Napravićemo jedan komplet paket mera jer hoćemo da uložimo u zdravstvene centre, da sve bude čisto i nova galanterija, da se čovek oseća dostojanstveno kad dođe tamo i da mu nije teško kad tu čeka. Tad će svaki čovek moći da vidi šta je to što radimo za njega. Čeka nas jedan temeljan i ozbiljan rad - dodao je šef srpske države.

Dosledna politika Vučića

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić ocenio je da su reforme koje je predstavio predsednik Srbije nastavak politike u kojoj je u centru običan čovek.

- Predlog reformi koji je predstavio predsednik Srbije jeste novi-stari koordinatni sistem u kome će se kretati javne politike u našoj državi, a temelj tog sistema biće običan čovek. Poseban fokus je na onim najranjivijim i najosetljivijim društvenim grupama - starima, penzionerima, bolesnima i nemoćnima. To u praksi znači novo povećanje penzija, posebno onima s najnižim penzijama, niže cene lekova i hrane, ali i nove, moderne i najudaljenijim delovima Srbije dostupne zdravstvene centre, uključujući i teško dostupna sela - potvrdio je Krkobabić.

Foto: privatna arhiva Stefan Krkobabić

Dodao je da je reč o nastavku politike rasta i cilju socijalno pravednog društva.

- Ovo nisu ad hok reforme, ovo je nastavak ozbiljne i odgovorne politike zasnovane na realnom povećanju BDP-a i rastu naše ekonomije i proizvodnje, a cilj kome svi težimo se zna - socijalno pravedna država i solidarno društvo u kome će svakom biti moguće da živi život dostojan čoveka 21. veka - istakao je Krkobabić.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Analitičar Aleksa Tojčić iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je da najavljene mere o penzijama i zdravstvu predstavljaju nastavak politike ravnomernog razvoja Srbije.

- Paket mera koje je predsednik Srbije najavio, a koje se odnose na povećanje penzija i izgradnju bolnica i domova zdravlja širom države, predstavljaju nastavak njegove politike ravnomernog razvoja cele države. Uspeh Srbije merljiv je po tome koliko je kvalitetan život svih građana Srbije, bez obzira da li žive u velikim gradovima, ili manjim opštinama, ili selima. Zato je važno da lekovi budu pristupačni svim kategorijama stanovništva. Zdravstvena nega mora biti dostupna svima, kako onima koji žive u gradu, tako i onima koji žive u najudaljenijim selima - rekao je Tojčić za "Večernje novosti".

Foto: privatna arhiva Aleksa Tojčić

Dodao je da sve ovo ne bi bilo moguće bez ranije sprovedene fiskalne konsolidacije i stabilizacije državnih finansija.

- Treba naglasiti da ništa od ovog što se planira i radi ne bi bilo moguće da predsednik nije sproveo mere fiskalne konsolidacije, u situaciji kad nam je državna kasa zbog višedecenijskog uništavanja zemlje bila gotovo prazna. 2012. godine država nije imala sredstva ni za najosnovnije obaveze, uključujući isplatu penzija, dok je stopa nezaposlenosti iznosila oko 25 odsto, što je značilo da je svaki četvrti građanin bio bez posla - podsetio je Tojčić.

Na kraju je naveo da Srbija sada beleži jak ekonomski napredak, što omogućava veća ulaganja u penzije, zdravstvo i životni standard.

- Srbija je danas jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Naša zemlja više nema problem sa nezaposlenošću. Proteklih 13 godina zaposleno je više od 500.000 ljudi. I upravo zahvaljujući ekonomskoj stabilnosti i odgovornom upravljanju javnim finansijama, u Srbiji se danas povećavaju penzije, ulaže u zdravstveni sistem, grade nove bolnice i domovi zdravlja i nastavlja da se podiže životni standard građana - zaključio je Tojčić.

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