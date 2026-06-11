IDEMO! Cela planeta je na nogama, danas kreće Svetsko prvenstvo u fudbalu

Utakmicom Meksiko - Južna Afrika počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Meč se igra na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju sa početkom u 21 čas po srednjeevropskom vremenu.

Ovo je utakmica grupe A u kojoj se još nalaze Češka i Južna Koreja.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča i sva dešavanja pre i posle utakmice na našem sajtu.

Podsetimo ovo je prvi Mundijal koje će organizovati tri zemlje i učestvovati 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa.

Po dve najbolje iz svake grupe i osam najboljih trećeplasiranih plasiraće se u šesnaestinu finala.

Meksiko je u generalnoj probi pred Mundijal deklasirao reprezentaciju Srbije rezultatom sa 5:1.