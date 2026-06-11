Košarka

TUGA! Preminuo trener Efesa

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11. 06. 2026. u 08:27

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Košarkaški svet pogodila je tužna vest iz Turske.

ТУГА! Преминуо тренер Ефеса

Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Kondicioni trener Anadolu Efesa Serhat Guneš preminuo je nakon višenedeljne borbe za život, pošto je sredinom maja doživeo iznenadne zdravstvene probleme.

Guneš je od 12. maja bio smešten na intenzivnoj nezi, gde su lekari činili sve kako bi ga spasili, ali je na kraju izgubio najtežu utakmicu. Vest o njegovoj smrti saopštio je Anadolu Efes, koji se od dugogodišnjeg saradnika oprostio emotivnom porukom.

Rođen 1986. godine, Guneš je iza sebe ostavio suprugu i četvoroipogodišnju ćerku. Pre nego što je započeo karijeru kondicionog trenera, čak 15 godina se aktivno bavio košarkom.

Nakon diplomiranja na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta Hačetepe 2016. godine, radio je u brojnim poznatim turskim klubovima, među kojima su Banvit, Bešiktaš, Turk Telekom i Bursaspor.

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