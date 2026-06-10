TUHEL SE ODLUČUJE ZA STARTNIH 11 NA SP: Engleska ne sme imati problema u generlci protiv Kostarike

"GORDI Albion" ove večeri protiv Kostarike na "Inter&ko stadionu" završava svoje pripreme za Svetsko prvenstvo (22.00), a Tomas Tuhel će želeti da vidi dominantno izdanje svoje ekipe pred put u Ameriku gde će biti pod velikim pritiskom da konačno "vrate fudbal kući".

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Englezi su pre nekoliko dana savladali Novi Zeland minimalnim rezultatom (1:0), ali igra nije oduševila. Jedini pogodak postigao je Hari Kejn, koji je tako stigao do 79. gola u dresu nacionalnog tima.

Tuhel je posle meča javno izrazio nezadovoljstvo prikazanim, a duel sa Kostarikom predstavlja poslednju priliku da iskristališe idealan sastav pred premijeru na Mundijalu protiv Hrvatske.

Dobra vest za Engleze je povratak nekoliko važnih igrača. Posle obaveza u finalu Lige šampiona reprezentaciji su se priključio Arsenalov kvartet, Rajs, Eze, Saka i Madueke, a očekuje se da će barem Rajs i Saka odmah dobiti mesto u startnoj postavi.

Pored njih, priliku od prvog minuta trebalo bi da dobiju Belingem i Džejms, pa bi ovo mogla biti najjača postavka koju će Engleska izvesti uoči šampionata.

Ono što je sigurno je da će izgledati dobro pozadi, takav fudbal forsira nemački menadžer, a zanimljivo je da su svih poslednjih 12 pobeda Engleske ostvarene bez primljenog gola, što pokazuje koliko je odbrana postala zaštitni znak ovog tima.

Sa druge strane, Kostarika je ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo, što je izazvalo velike potrese u savezu i smenu selektora. Novi kormilar Fernando Batista još uvek čeka prvu pobedu na klupi, pošto su nakon njegovog dolaska usledili remi sa Jordanom i porazi od Irana i Kolumbije.

Nekada standardni učesnik svetskih prvenstava, Kostarika sada prolazi kroz smenu generacija i deluje da se neće skoro vratiti na najveću fudbalsku smotru.

Najveća opasnost po englesku odbranu trebalo bi da bude napadač Manfred Ugalde, koji je trenutno prvi strelac reprezentacije među igračima koji su na raspolaganju selektoru, što, bez vređana ovog igrača, dovoljno govori o kvalitetu tima.

Razlika je ogromna, a Engleska će želeti da sa dobrom atmosferom otputuje na Svetsko prvenstvo. Uz povratak najvećih zvezda, sve osim rutinske pobede "Gordog Albiona" bilo bi veliko iznenađenje.

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