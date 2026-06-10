"BIĆE TOLIKA RAZLIKA NA IZBORIMA, DA NEĆE MOĆI DA KAŽU NIŠTA" Vučić na Radio Beogradu o svim temama: Penzioneri će biti veoma zadovoljni!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Prvom programu Radio Beograda.

Foto: Radio Beograd 1

O gostovanju pre 18 godina

Voditelj je poželeo dobrodošlicu predsedniku na Radio Beograd posle 18 godina.

- Često sam dolazio ovde tokom NATO agresije, prepoznao sam stepenice, prozore nepromenjene, što je sramota, trebalo bi to da se uradi, nadam se da će rukovodioci naći novca. Dođao sam u košulji, nemam pojma idem na radio, kažu da me našminkaju, nisam na televiziju došao, kažu to se snima sada, potkast - rekao je Vučić.

Nakon toga je pušten snimak Vučića koji je gostovao pre 18 godina na Radio Beogradu.

- Govorio sam ono što mislim i što je bila politika SNS-a i ponosan sam na to. Drugačije je vreme danas, u eri socijalnih mreža naši politički protivnici ako vam ne opsuju majku, ne nazovu vas ludakom, ne mogu da privuku pažnju. Na socijalnim mrežama je danas 90 posto građana Srbije, oni žele da vide nešto što je atraktivno, površinsko, niko neće da čita knjige, veoma mali broj ljudi i dece. Čak ni n ajpedu, laptopu, telefonu. Pročitaće neki dajdžest od 5 rečenica i to će da kažu profesoru. Teško je u takvim uslovima zameriti političkim protivnicima, što idu sa nečim snažnim ,jakim, umesto da se ponašaju na ozbiljan način, lakše im je ovo. Čini im se da dobiju više lajkova, ali to nije politika - rekao je Vučić.

"Zna li neko kako se zovu deca Borisa Tadića?"

Kaže da je pokušao da to objasni nekim poznanicima, da tako neće pobediti na iborima.

- Ljudi traže ozbiljnost, posvećenost. Rekao sam to što sam mislio i niko ih nikad nije dirao. Jel znate kako se zovu deca Borisa Tadića. Verujem da niko ne zna. I to ne zato đto su se moja deca dobrovoljno pojavljivala, već su bila meta najžešćih napada. Ne mogu da razumem kada kažu da nekoga treba tuširati osiromašenim uranijumom - kaže Vučić.

Foto: Printscreen/Jutjub/RTS Radio Beograd

O nasilju blokadera u Frankfurtu

Kaže da niko nije zapazio dve stvari oko onoga što se desilo u Frankfurtu, napada na novinara.

- Rekao sam Ani da nije zapazila sitnicu, dve. Niko nije iz sale reagovao i nije zaštitio novinara, da kaže pustite čoveka, ima pravo da pita. Niko, to je prva šokanta stvar. Druga je još gora stvar, da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Pokušaj da unizite čoveka, ne znam da li je taj čovek otac, zamislite kak ose oni osećaju kada vide da im neko oca, supruga ili dete ponižava. Šta mislite kako bi se osećalo vaše dete, bilo ko. Kako niste pošli od toga ljude, šta vam je taj čovek uradio, kak ose niste stavili u njegove cipele? Mi ni posle toga nismo dobili reakciju, dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. A onda me je zabezeknulo, rekli su, "A što bi nama to bilo potrebno. Umesto da se priča o izvanrendoj tribini, nego o incidentu". Niko od njih nije rekao žao mi je tog čoveka, moramo njemu da se izvinimo, da kažemo oprosti, dođi na sledeću tribinu. Njima nije ćao, oni žale sebe jer moraju nekome da objašnjavaju šta se desilo. Razumete li dokle smo otišli, uzmem flašu udarim vas u glavu, a onda se pitam što je meni to potrebno, sad moram o tome da priča. Nije im palo napamt da su oni ti koji su kreirali tu atmosferu. Neko je tog čoveka naterao da se tako ponaša ,a onda licemerje kako tučete čoveka, a onda pred kamerom on snimljen, a pravi se kao da se ništa nije dogodilo - kaže Vučić.

Vučić otkrio kako je nastao izraz "ćaci"

Kaže da blokaderi nisu spremni da kažu izvinite.

Foto: Printscreen/Jutjub/RTS Radio Beograd

- Kod njih to ne posotji, nismo mi pucali u Pionirskom parku i provodili nasilje. Zato št osmo mi ljudi niže vrste, ja sam zlo, a svi su ćaci. Znate li kako je nastalo ćaci? Uradila je to Marija Vasić, rekla je izmislite da na školi piše ćaci, a ne đaci, da predstavimo njih kao nepismene, a nas kao elitu - otkrio je Vučić.

O skupu kada je ubijen Ranko Panić

- Tada je bio skup, najavili smo ga kao obično, sve prijavili policiji, da završimo kod Predsedništva. Kad asm okrenuli u šetnju, rkeli su da će zaustaviti. Mi smo na Trgu Republike, imali smo problema sa skupinama ljudi koji su želeli incidente, koji nisu bil ideo skupa. Ja sam se posvađao sa jednim od njin, rekao mi je "Nećeš na kerove". Ja sam rekao šta hoćeš ti, i nosili su kamenice. Policija je krenula već ka nama,bideo sam da svi beže, ja sam potrčao napred kod Doma omladine, bilo nas je nekoliko, bio je žestok napad brigada i ostao je uz mene samo Slaviša Kokeza, on se nije uplašio. Zagrlio me i primio dobar deo udaraca, pa su tukli i udarali mene. On je dobio teške telesne povrede ,ja sam imao 6 masnica od pendreka i bubrega. Ja sam bio bezobrazan i rekao sam to jedanput, kada su me udarili prvi, drugi put, nisam video da li su znali koga udaraju. Kao da su dobili nalog, Dačić je bio ministar policije ,ali nije on donosio odluku. Ja sam bio drzak i odgovarao sam brutalno polciajcima, svašta sma im rekao, oni su me prvo udarili, ali ja nisam smeo to da radim .Oni su nastavili da me udaraju, nije da nema tu mali deo moje krivice - kaže Vučić.

Kaže da nije ni podigao ruku niti napao policiju nijednom.

- Oni nama nisu htel ida dozvole jednu jedinu šetnju. Nisam mogao da verujem, posle kada je došla majka preminulog Ranka Panića. Nekoliko meseci posle toga, ka da smo napravili taj veliki skup, samo smo čekali da izađemo iz tih nemira, da se vratimo u normalno stanje. Nije tada bio nijedan slobodan medij, Nova, N1 itd. prepušteni sam sebi. Aii ja sam 2008. sam zna oda će ogroman broj ljudi biti otpušten ,da ne vode odgoovrnu politiku, da se sve svodi na to kako da dobiju izbore, da ne promišljaju - kaže Vučić.

Foto: printskrin Jutjub/RTS Radio Beograd 1

"Oni su živeli za kombinacije, a mi za snove"

- Kada smo donosili 2014. godine zakon o radu, smanjene dela penzija, dela plata, morali smo to da držimo 3 godine na niskom nivou, da bi zemlju izvukli, imali smo 79 posto javni dug. Uspeli smo svojim reformama da smanjimo na 43 posto u odnosu na BDP. Za sve to vam je potrebna hrabrost, snovi. Oni su živeli od kombinacije do kombinacije, od izbora do izbora, kako će da uzmu ovoga ili onoga. Sada to nikoga ne interesuje, važan je legitimitet, da li imaš većinu u narodu. To pokazuje razliku u željama, snovima u viziji Srbije, u tome je suština. Ne možete mržnjom da dobijete većinu.

O skupu 27. juna

- U narednom periodu, boriću se da skup 27. juna, dovodićemo decu na skup, pozvaćemo svakkoga da čuju lepu poruku. Nećemo da pljujemo nikoga, ni one koji su terorisali zemlju, o onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini i mržnje koju oni sipaju svakoga dana i da iznesemo plan i program. Hoćemo da kažemo kako se lista zove. Na Vidovdan se sve videlo, kao prošli put, dali su zelen osvetlo da tuku ljude, policajce. Uništili ste 120 traktora domaćina. Što niste ušli u Pionirski park, mangupi? Nijedan nije ušao, zato što je lako da udarate mikrofon, šolju, ali kad neko uzvraća, onda nije tako lako.

Foto: Printscreen/Jutjub/RTS Radio Beograd

"Biće tolika razlika na izborima da neće moći da kažu ništa"

- Moramo da napravimo razliku koji spas vide u nasilju. Oni danas govore, nećemo da pobedimo ali ćemo da proglasimo da su izbori pokradeni. Biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Izbori će bit iza 3,4 meseca. Izbori su tu, ne vidim da to problem , neće biti ni u julu ni u avgustu.

- Ne mogu da vam govorim poslednje rezultate istraživanja, u mladosti je teško pridobiti nekoga ko želi da bude buntovan. Različiti su principi po kojima glasaju. NA fakultetu sam dođivljavao kao ozbiljnu stvar, učim do 5 ujutru i treba da izađem na ustavno pravo, oni upadaju unutra idem osvi na Terazije da slušamo Leku, Jokanovića. Tu je bio i VEsić, ja bih im uvek odbrusio brutalno i uvek je bilo drago tim profesorima koji su bili tu koji su htel ida rade.

- Ja sma hteo da radimo, a bilo mi je tešk oda nađem svedoke za ispit za Ustavno pravo, dobio sam 10. Nisam bio za Miloševića, nije me to zanimalo, tada sam imao stipendiju, nisam nikoga poznavao, bio u vlasti, dobio sam je svojim znanjem. Ja ima mogromno razumevanje za ovu decu, ne krivim ih, ja krivim one koji su stariji a koji su to radili smišljeno, želeći da iskoriste te mlade ljude. Sada su im se izmigoljili sad su im i arogantni i bahati, što je tačno. Ali nosi i energiju, Vesić je bio lud za Dmeokratsku stranku, vikao po hodnicima, donosio broošure. Nisam bio saglasan sa tim, ali sam poštovao tu energiju.

O pokušaju obojene revolucije

- Ne možeš godinu i po dana da zanemariš svoje obaveze, da govoriš o legalizmu i zakonima da ne poštuješ nijedan zakon. Ne pročitaš odogovre institucija, a tražiš ih. Znao sa mdo početka da ih to ne zanima. Svi moji savetnici su bili za to - učini im. JA u trentuku vidi mda sve ide naopako, kažem ja "Ne mogu da glumim budalu", da su oni divni, da traže pravdu, osećam sam da se iza svega krije politički pokret koji treba da sruši državu. Oni su mi govorili da podilazim ,da su to dobra deca. Oko 12. ili 13. februara poršle godine, okupil ose nas 10ak, različitog starosnog doba, koji smo želeli da im se suprostavimo, to je bilo čudno, kasno veče u Predsedništvu. Sanjali smo i dogovorili se kakav će da bude otpor, doneli smo odluku te noći da se drugačije suprostavljamo, da se borimo. Njihova reakcija je bila najžešća, mi smo bili spremni da se borimo, vrh njihove popularnosti nije bio 15. marta , već između 26. i 28. februara. Već da su tada držali skup u Beorgadu, ko zna kako bi bilo i kako bi se završuilo.

"4 od 5 policijskih jedinica bilo pod kontrolom blokadera"

-Četiri od pet policijskih jedinica je bilo pod njihovom kontrolom. Samo brigada Repca je bila uz državu, ostlai su gledali kako da pređu na njihovu stranu. Mi smo to znali, bili smo spremni da se borimo protiv svih onih koji bi rušili poredak. Neki su samo stajali i gledali ih, bilo nas je malo, ali smo bili spremni.

Dve najjezivije laži blokadera

- Podizali smo svest kod ljudi šta se dešava, tada dolazi najjezivija laž o zvučnom topu, uz smrt mladića u Valjevu. To što sam ja prolazio i laži o mojoj porodici... ALi ove dve laži su trebalo da izazovu krvoproliće u Srbiji. Nikada se nije dogodilo, Rusi su to dokazali. RUsi su naučno ustanovili, prek osvoje najmoćnije agencije, koja je stavila potpis, da nije bilo upotrebe z. topa. JA vam sada ponavljam, ja znam da su lažovi, a ostaće zapis, pa poslušajte za 18 godina, da su lagali od prvog trenutka. Mnogo je bilo teško podići ljude, držimo skup 19. aprila, vidite da se ljudi plaše. Pomilovaću devojčicu s Novog Beograda. Divno čeljade, dete pokušalo da se ubije. Samo je pokušala da pobegne.

"Nisu hteli da puste policiju da izvrše uviđaj posle ubistva Milice Živković. Nisu krivi mladi ljudi, već Đokić i političari koji bi da se dokopaju vlasti".

O vojnoj vežbi 28. juna

- Biće svašta 28. juna, videćemo mnogo toga novog, prvi put napadačke rojeve dronova, besposadne male Miloše, videćete dobre sisteme. Iran je najviše naučio iz svega, neverovatno je šta su u vojnom smislu uradili to je čudesno. Svo oružje i proizvodnju su premestili pdo zemlju, naučili su mnogo iz prethodnih ratova, decentralizovali upravljački kadar. Tri ešalona su im uništili, a ništa im nisu poremetili. Uradili su mnogo. Videćte neke od veoma složenih sistema, koje nikada niste videli, jedan deo će se videti, a jedan deo tek stiže. Bićete ponosni na svoju vojsku. Meni je važn oda rešavam odruge probleme, da brinemo o ljudima, da spuštam ocene lekova, da odemo na noge svakom čoveku u Srbiji, da želimo da onima koji su najsiromašniji da pomognemo najviše, da ljudi osete da brinemo o njima. A što se vojske tiče, snažnija je nego ikad.

- Slušao sam neznalice koji vam objašnjavaju kolika je bila vojska u doba Jugoslavije, besmisleno. Potrebna nam je efikasna, brza, dobro naoružana, robotizovana vojska. Iranci su im ozbiljne probleme napravili, teško im je nametnuti nešto politički.

Voditelj je rekao da mora da postavi pitanje koje su mu rkeli da neće smeti da pita.

O ubistvu na Senjaku

Voditelj je rekao da mora da postavi pitanje koje su mu rkeli da neće smeti da pita.

- Hajde pitajte to što ne smete. Nek se dogovore dal nekog štitim ili ne. To je veoma težak slučaj, u svakom smislu odvratan, jeziv slučaj. Slučaj koji je našoj državi naneo ogormnu štetu, zbog upletenosti lica koja su imala ili imaju veze sa policijom. Pitanje neprijavljivanje krivičnog dela. Vodi se istraga. Biće onako kako sudovi budu presudili, oni su samo merodavni. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, ili one koji će da ga štite. Da li su učinio krivičn odelo, o tome ne odlučuje predsednik, već nadležni organi i od toga nema zaštite od bilo koga. AKo nisi učestvovao, to će se dokazati. Ali veoma težak slučaj i komplikovan. Ja to slišam od svojih prijatelja, zašto ti njega štitiš. A što, gde si video? Ustvari oni imaju nekakve interese, od drugih slušam "Zšato uopšte gonite MIlića kad nije bio tu? Meni dođe da pitam ,a kako svi znate sve. Ja čitam izveštaj, pa ne mogu da kažem ništa. Reč je o izrazito svirepom ubistvu, o jezivom delu i mnogo, mnogo čudnih okolnosti. Neverovatn očudnih. Ali biće sve istraženo.

"Penzioneri će biti zadovoljni"

- B ić e penzioneri zadovoljni, ne mogu da otkrijem ceo paket. Govorio sam o lekovima, biće veoma zadovoljni, biće im značajno povećanje penzija, biće ranije, pre 1. januara. Ali b iće i dodatnih finansij skih davanja za penzionere.

- Razmišljam o kaddidaturi za premijera, razmišljam svaki dan. Pozivam sve ljude da dođu 27. juna, da govorim o paketima, penzijama, kakvo će biti ime liste imaćemo veliki broj studenata, mladih ljudi.

"Planiram da podnesem ostavku"

- Planiram da podnesem ostavku, obavestiću vas, neće biti iznenađenja za bilo koga. Počeo sam da pakujem knjige u Predsedništvu, imam mnogo knjiga, molio sam prijatelje, pokloniću 1.200 knjiga koje sam dobio tokom mandata. Razmišljam i o novo mkadnidatu za predsednika, biće svakako pobednički kadnidat, obrazovaniji i pametniji, energičniji i čovek koji zna šta je država, nego što su njihova dva kandidata Đokić i Bodiroga.

- Ne mogu da govorim o NIS-u, jer nije u mojim rukama. Strpljenju američkom polako dolazi kraj.

O dijalogu sa Amerikom

- Da li ćemo imati priliku da kažemo šta su naši stavovi, i da li ćemo biti saslušani? Da. Polako smo radili, radili smo tiho i došli u tu poziciju. Nadam se da ćemo napraviti tu dobar rezultat.

O Bogorodičinom pojasu i Hramu Svetog Save

- Svetinje ne plaćaju, nikada ne možeš da kupiš, to mogu da govore bezbožnici. Za mene je utisak taj mir sa kojim su ljudi čekali, ta nada, vera, ljubav, želja koju su ljudi pokazali, da dođu do hrama da mogu da celivaju Bogorodičan pojas. Zadovoljan sam u kakvoj zemlji živimo, neki mogu da skupe to na opskurnim koncertima sa nacistipčkim pozdravima ,a mi smo taj broj ljudi skupili za Bogorodičin pojas.

- Mi i naša generacija ubedljivo su najviše novca uložili u Hram Svetog Save, više u 14 nego u 100 godina zha Hram. Nije podići stubove isto kao uraditi mozaik jedan od najlepših. Time se ponosim, niko to neće moći da mi uzme. TO nije moja svetinja, to je svetinja celog srpskog naroda. Mnogo sam srećan zbog toga. To će uvek da pripada rodu i crkvi.