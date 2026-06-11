HEGSET BRUTALAN: "Trebalo je odavno da ih pogubimo" (VIDEO)

AMERIČKI ministar odbrane, Pit Hegset, koji voli da sebe naziva "ministar rata", posetio je juče američku pomorsku bazu na Kubi kako bi se sastao sa vojnicima usred rastućih tenzija sa ovom karipskom nacijom.

Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

Nakon povratka u Tampu, na Floridi, Hegset je održao kasno popodnevnu konferenciju za novinare na kojoj je potvrdio da će SAD nastaviti sa novim vazdušnim napadima na Iran. Tokom brifinga, ultradesničarka Lora Lumer postavila mu je prilično provokativno pitanje.

- S obzirom na to da je Halid Šeik Muhamed detaljno priznao da je organizovao napade 11. septembra i druge zavere Al Kaide, zašto je američka vlada odlučila da njega i druge islamske džihadiste drži u životu i udobno u Gitmu (američki nadimak za Gvantanamo) decenijama, umesto da ih pogubi i donese pravdu 3.000 žrtava 11. septembra? - upitala je Lumer.

Hegset je spremno prihvatio njenu tezu i otvoreno se složio sa radikalnim stavom.

- Cenim pitanje. Pogledajte, pisao sam o tome opširno. Moje lično mišljenje je da su ti zatvorenici u Gitmu trebalo da budu pogubljeni davno zbog zločina koje su počinili protiv američkog naroda - odgovorio je šef Pentagona.

Hegseth: "These Gitmo detainees should have been executed in my mind personally a long time ago" pic.twitter.com/PUpdskqIfN — Aaron Rupar (@atrupar) June 10, 2026

- Nažalost, zupčanici američkog pravosudnog sistema su potpuno otkazali i sve je zastalo otkako sam bio tamo kao čuvar. I dalje insistiramo na smrtnoj kazni, u tom slučaju, kao i u svim drugim - nastavio je Hegset.

U pritvorskom logoru Gvantanamo trenutno se nalazi 15 zatvorenika, od kojih je pet optuženo za planiranje terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Šeik Muhamed, bivši šef propagande Al Kaide, opisao je sebe kao glavnog organizatora operacije u kojoj je 2.753 ljudi poginulo u Njujorku, 184 ljudi u Pentagonu i 40 putnika na letu 93 kompanije United Airlines.

Muhamed i ostali optuženi su prethodno sklopili sporazum o priznanju krivice sa tužiocima kako bi izbegli smrtnu kaznu. Prekretnica je došla kada se saznalo da su ih agenti CIA brutalno mučili tokom pritvora, uključujući simulirano davljenje (waterboarding), što je pravno potpuno zakomplikovalo i kontaminiralo ceo sudski postupak.

Izbegavao odgovore o ratnim zločinima i napadao novinare

Američki ministar odbrane morao je da odgovara i na neprijatna pitanja o ratu sa Iranom, koji besni već petnaestu nedelju i čiji se kraj uopšte ne nazire. Ovo je uprkos stalnim najavama predsednika Donalda Trampa da je mirovni sporazum blizu.

Kada su ga novinari pritisnuli da li će američki vazdušni udari ciljati civilnu infrastrukturu – jasan ratni zločin prema Ženevskim konvencijama – Hegset je odbio da otkrije ciljeve. Umesto odgovora, odlučio je da verbalno napadne novinara koji je postavio pitanje.

- To je upravo ona vrsta gnusnih i neiskrenih pitanja na koja sam navikao od medija. Vaš cilj je samo da omalovažite motive ljudi na našoj strani. Udarićemo ih snažno, pod našim uslovima, i ciljaćemo ciljeve koji nam olakšavaju delovanje na terenu, dok ćemo uništavati kapacitete koje Iran želi da razvije - odbrusio je Hegset.

Samo dva dana nakon što je Tramp samouvereno tvrdio da su SAD "dva ili tri dana udaljene" od postizanja sporazuma i okončanja rata, američka vojska je ponovo ispalila rakete na svog bliskoistočnog neprijatelja, opravdavajući to kao "samoodbranu".

Sam Tramp je u sredu rekao dopisniku Foks njuza Treju Jingstu da, iako će bombardovanje prestati na neko vreme, on je takođe uputio brutalnu pretnju iranskim vlastima: "Ako ne potpišu mirovni sporazum, srušićemo ih na zemlju bombama."

(Indeks.hr)

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