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SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta se desilo Janiku Sineru

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11. 06. 2026. u 08:10

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САДА ЈЕ СВЕ ОТКРИВЕНО! Ево шта се десило Јанику Синеру

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Podsećanja radi, Janik Siner je doživeo zdravstveni kolaps na Rolan Garosu. Počele su da se pojavljuju spekulacije o tome da bi prvi teniser sveta mogao da propusti Vimbldon i da situacija nije ni malo naivna. Međutim, italijanski mediji tvrde da je sa njim sve u redu i da nema razloga za brigu.

-Sa Janikom je sve u redu. Nisu uočene nikakve anomalije, niti su pronađeni neki dodatni problemi. Samo je zamor bio u pitanju. Od danas kreće sa pripremama za Vimbldon - naveo je novinar Luiđi Ansaloni koji piše za italijansku "Gazetu".

Dakle, izgleda da je u pitanju bila samo sunčanica i zamor materijala zbog toga što je igrao na prevelikom broju turnira uoči drugog grend slema sezone.

Podsećanja radi, Siner je prvi reket sveta, ali trenutno u sezoni nema nijedan grend slem pehar. Na Australijan openu je šampion bio Karlos Alkaraz, dok je Rolan Garos osvojio Saša Zverev.

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