SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta se desilo Janiku Sineru
SAGA oko Janika Sinera se nastavlja!
Podsećanja radi, Janik Siner je doživeo zdravstveni kolaps na Rolan Garosu. Počele su da se pojavljuju spekulacije o tome da bi prvi teniser sveta mogao da propusti Vimbldon i da situacija nije ni malo naivna. Međutim, italijanski mediji tvrde da je sa njim sve u redu i da nema razloga za brigu.
-Sa Janikom je sve u redu. Nisu uočene nikakve anomalije, niti su pronađeni neki dodatni problemi. Samo je zamor bio u pitanju. Od danas kreće sa pripremama za Vimbldon - naveo je novinar Luiđi Ansaloni koji piše za italijansku "Gazetu".
Dakle, izgleda da je u pitanju bila samo sunčanica i zamor materijala zbog toga što je igrao na prevelikom broju turnira uoči drugog grend slema sezone.
Podsećanja radi, Siner je prvi reket sveta, ali trenutno u sezoni nema nijedan grend slem pehar. Na Australijan openu je šampion bio Karlos Alkaraz, dok je Rolan Garos osvojio Saša Zverev.
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