U PRVIM satima posle ponoći juče je ukrajinski dron pogodio zgradu čuvene panorame "Odbrana Sevastopolja". Zapalio se krov poznatog istorijskog spomenika kulture posvećenog Krimskom ratu.

Foto: Telegram/Mihail Razvozajev

Gubernator Sevastopolja Mihail Razvožajev je saopštio da je napravljenja ogromna šteta. Veliki požar satima nisu mogla da ugase 83 vatrogasca. Poslednjih godina zdanje muzeja je bilo zatvoreno zbog restauracije, pa se već sada zna da su glavni istorijski delovi slike ostali celi jer su bili na obnovi, dok je u muzeju bila kopija.

U Muzeju Sevastopolja, otvorenom 1905. godine, povodom 50. godišnjice Krimskog rata, čuvalo se 39 delova velike slike, dok se preostalih 47 nalazi u drugim regionima Rusije. Panoramu "Odbrana Sevastopolja 1854-1855" je uradio početkom 20. veka Franc Rubo, Francuz koji se školovao u Odesi i Minhenu, a slavu stekao slikama o ratovima na Kavkazu. Dužina slike, koja je Rubou naručena 1901. godine, iznosi 115 metara, a visina 14 metara. Sliku je radio u Minhenu sa 20 nemačkih umetnika, a na njoj je više od četiri hiljade likova.

- Ukrajinci su namerno gađali taj muzej - ističe gubernator Razvožajev koji naglašava i da će se muzejski kompleks obnoviti kad završi rat.

Po receptu nacista iz 1942. POSLANIK ruskog parlamenta sa Krima Leonid Babašov ističe da je napad na muzej u Sevastopolju repriza onoga što su nacisti uradili 1942, kada je "Odbrana Sevastopolja" bila oštećena posle nemačkog granatiranja. Ali, sovjetski vojnici uspeli su da spasu 86 delova, odnosno dve trećine slike. U delovima je prebačena u Novorosijsk, a zatim prevezena u Novosibirsk i Moskvu.

Ukrajinci su, uz muzeje, počeli da gađaju i staračke domove. U Milerovskom rejonu, u Rostovskoj oblasti, pogođen je starački dom i došlo je do požara. Svi stanari su evakuisani, ali ima i povređenih. PVO je uspeo da obori deset dronova avionskog tipa na nebu Rostovske oblasti, ali su neki ipak doleteli do cilja, pa je pogođeno jedno skladište naftnih derivata.

A u Vladimirskoj oblasti pogođena su dva objekta infrastrukture, potvrdio je gubernator Aleksandar Avdejev. Ukrajinske rakete "flamingo" su juče ujutro ponovo doletele i do Čeboksarija, glavnog grada Čuvašije. Juče ujutro su ukrajinski dronovi leteli ka gradovima na Uralu, gde se nalazi veliki deo ruske vojne industrije.

Tokom boravka u Estoniji predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je zapretio rukovodstvu Rusije, govoreći o širenju napada dronovima i raketama.

Foto: Vikipedija Uništen deo monumentalne panorame "Odbrana Sevastopolja"

- U Rusiji će osetiti ovaj rat kada prema njihovim gradovima poleti 600 dronova i raketa. Ukrajina stalno povećava proizvodnju dronova, da možemo stalno da napadamo gradove u Rusiji - kazao je Zelenski.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je, s druge strane, da je juče PVO oborilo 430 krajinskih dronova avionskog tipa.