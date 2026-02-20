"IRAN ĆE ODLUČNO ODGOVORITI" Teheran pisao UN: Neprijateljske baze u regionu su legitimne mete u slučaju agresije
IRAN je generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu poručio da će Teheran baze, objekte i sredstva "neprijateljske sile" u regionu smatrati legitimnim ciljevima ako bude suočen sa vojnom agresijom.
U saopštenju poslatom Guterešu u četvrtak navodi se da retorika američkog predsednika Donalda Trampa pream Iranu "signalizuje realan rizik" od vojne agresije, pri čemu se navodi da Iran ne želi rat, prenosi Rojters.
- Iran će odlučno odgovoriti bude li izložen vojnoj agresiji - navodi se u pismu.
SAD su povećale vojnu prisutnost u regionu zbog mogućnosti američkih napada na Iran, koji su se već desili u junu prošle godine, kada su napadnuti iranski nuklearni ciljevi.
(Sputnjik)
