"RAT U UKRAJINI BI ODAVNO BIO GOTOV" Sijarto: Problem je što se EU mešala u Trampove postupke
SUKOB u Ukrajini bi već bio završen da se Evropljani nisu suprotstavili mirovnim težnjama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.
- Da Evropljani nisu osujetili napore predsednika SAD Trampa, uveren sam da bi mir u Ukrajini bio postignut za nešto više od godinu dana. Od samog početka, Evropljani su ovaj rat smatrali svojim. Kažu 'Ovo je naš rat'. U stvarnosti, to nije naš rat - rekao je Sijarto u intervjuu za gruzijski televizijski kanal Rustavi 2.
Prema njegovim rečima, u Evropi vlada "ratni fanatizam" i Evropljani nisu zainteresovani za postizanje sporazuma između Rusije i SAD o rešavanju situacije u Ukrajini.
- Brisel, Evropska unija i zapadnoevropske zemlje otvoreno podrivaju mirovne napore i nije u njihovom interesu da Amerikanci i Rusi postignu sveobuhvatni sporazum koji bi uključivao mir u Ukrajini - rekao je Sijarto.
(Tanjug)
