NAMERNO SE ZAKUCALI U BANKINU? Mladen Mijatović otkrio nove detalje potere za otmičarima Daniela Kajmakoskog

NOVINAR Mladen Mijatović otkrio je detalje u vezi sa otmicom pevača Daniela Kajmakoskog, istakavši da ne sumnja da će otmičari uskoro biti privedeni pravdi.

Foto: Printscreen/Youtube/ Eurovision Song Contest

- Postoji sumnja da su se namerno zakucali u bankinu, ne znamo da li je neko od njih tada povređen - kaže on.

Dodaje i da ne sumnja kako će policija ubrzo uhapsiti otmičare. Bitno je utvrditi da li su sami organizovali sve.

- Organi će ovaj slučaj rasvetliti i utvrdiće se da li su oni to sami za sebe smislili i došli na ideju da traže novac ili neko stoji iza njih u toj kriminalnoj hijerarhiji. Da li su imali "tipere" iz bliskog okruženja, da li su imali "tipere" iz kluba. To je stvar istrage. Imamo nešto i na tu temu. Ostavljam organima da to objave - zaključio je novinar.

Mijatović je juče otkrio šta je to Kajmakoski prvo rekao policiji nakon spasavanja.

- On (Kajmakoski) je izjavio kako su otmičari komunicirali na engleskom i turskom jeziku. Oni su pretnjom pištoljem zahtevali od njega da neko od članova njegove porodice i prijatelja obezbedi 20.000 evra ili će u suprotnom, prema Danielovim navodima, otmičari nauditi njemu i članovima njegove porodice uz navode da se ispred njegovog stana u tom trenutku nalaze trojica saučesnika, koji su spremni da te pretnje realizuju - rekao je Mijatović.

