NAMERNO SE ZAKUCALI U BANKINU? Mladen Mijatović otkrio nove detalje potere za otmičarima Daniela Kajmakoskog
NOVINAR Mladen Mijatović otkrio je detalje u vezi sa otmicom pevača Daniela Kajmakoskog, istakavši da ne sumnja da će otmičari uskoro biti privedeni pravdi.
- Postoji sumnja da su se namerno zakucali u bankinu, ne znamo da li je neko od njih tada povređen - kaže on.
Dodaje i da ne sumnja kako će policija ubrzo uhapsiti otmičare. Bitno je utvrditi da li su sami organizovali sve.
- Organi će ovaj slučaj rasvetliti i utvrdiće se da li su oni to sami za sebe smislili i došli na ideju da traže novac ili neko stoji iza njih u toj kriminalnoj hijerarhiji. Da li su imali "tipere" iz bliskog okruženja, da li su imali "tipere" iz kluba. To je stvar istrage. Imamo nešto i na tu temu. Ostavljam organima da to objave - zaključio je novinar.
Mijatović je juče otkrio šta je to Kajmakoski prvo rekao policiji nakon spasavanja.
- On (Kajmakoski) je izjavio kako su otmičari komunicirali na engleskom i turskom jeziku. Oni su pretnjom pištoljem zahtevali od njega da neko od članova njegove porodice i prijatelja obezbedi 20.000 evra ili će u suprotnom, prema Danielovim navodima, otmičari nauditi njemu i članovima njegove porodice uz navode da se ispred njegovog stana u tom trenutku nalaze trojica saučesnika, koji su spremni da te pretnje realizuju - rekao je Mijatović.
BONUS VIDEO:
POGLEDAJTE: Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i stadionom
Preporučujemo
ODLUKA KOJA MOŽE DA PROMENI SVE: Rusija razmatra Trampovu ponudu
RUSKO ministarstvo spoljnih poslova, zajedno sa svojim saveznicima i partnerima, razmatra predlog američkog predsednika Donalda Trampa za pridruživanje Odboru za mir, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
09. 02. 2026. u 11:26
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)