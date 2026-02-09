TEŠKE OPTUŽBE FSB-A: Ova zemlja pored Ukrajine upletena u atentat na generala Aleksejeva
RUSKA obaveštajna služba FSB tvrdi da je pokušaj atentata na generala Vladimira Aleksejeva u petak naručila ukrajinska Služba bezbednosti. FSB takođe navodi da je poljska obaveštajna služba učestvovala u regrutovanju napadača, javlja novinska agencija Interfaks.
Nisu ponuđeni dokazi za ove tvrdnje. Ukrajina je negirala bilo kakvu umešanost, dok Poljska još nije komentarisala navode. U međuvremenu, ruski bezbednosni zvaničnici su izvestili da je ruski državljanin rođen u Ukrajini juče izručen iz Dubaija u Moskvu. Sumnja se da je teško povredio generala Aleksejeva.
General se oporavlja
Aleksejev, zamenik šefa GRU, ruske vojne obaveštajne službe, u petak je upucan u svojoj stambenoj zgradi u Moskvi i hitno prebačen u bolnicu.
Ruski istražitelji su u petak izvestili da je nepoznati napadač ispalio nekoliko hitaca na generala i pobegao.
Prema pisanju Komersanta, Aleksejev je u subotu uspešno operisan i vratio se svesti, ali je i dalje pod lekarskim nadzorom.
