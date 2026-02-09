Svet

TEŠKE OPTUŽBE FSB-A: Ova zemlja pored Ukrajine upletena u atentat na generala Aleksejeva

P. Đurđević

09. 02. 2026. u 09:35

RUSKA obaveštajna služba FSB tvrdi da je pokušaj atentata na generala Vladimira Aleksejeva u petak naručila ukrajinska Služba bezbednosti. FSB takođe navodi da je poljska obaveštajna služba učestvovala u regrutovanju napadača, javlja novinska agencija Interfaks.

ТЕШКЕ ОПТУЖБЕ ФСБ-А: Ова земља поред Украјине уплетена у атентат на генерала Алексејева

Foto: Profimedia

Nisu ponuđeni dokazi za ove tvrdnje. Ukrajina je negirala bilo kakvu umešanost, dok Poljska još nije komentarisala navode. U međuvremenu, ruski bezbednosni zvaničnici su izvestili da je ruski državljanin rođen u Ukrajini juče izručen iz Dubaija u Moskvu. Sumnja se da je teško povredio generala Aleksejeva.

General se oporavlja

Aleksejev, zamenik šefa GRU, ruske vojne obaveštajne službe, u petak je upucan u svojoj stambenoj zgradi u Moskvi i hitno prebačen u bolnicu.

Ruski istražitelji su u petak izvestili da je nepoznati napadač ispalio nekoliko hitaca na generala i pobegao.

Prema pisanju Komersanta, Aleksejev je u subotu uspešno operisan i vratio se svesti, ali je i dalje pod lekarskim nadzorom.

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 0

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos

OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos