SADA JE SVE JASNO! Doktor otkrio zbog čega je Lindzi Von doživela jeziv pad

Bajka je postala košmar! Lindzi Von je teško povređena na Zimskim olimpijskim igrama!

Foto: Profimedia

Verovatno najveća skijašica svih vremena završila je nastup na Zimskim olimpijskim igrama na neslavan način - posle samo dvadesetak sekundi uz težak pad i polomljenu nogu. Ionako je njen nastup bio pod znakom pitanja pošto je samo nekoliko dana pred otvaranje Igara doživela tešku povredu kolena, odlučila je da uprkos svemu rizikuje i nastupi ubeđujući sebe, a zatim i svoje navijače, da može da skija i pokidanim ligamentima.

Que c'est terrible : Lindsey Vonn 🇺🇸 chute d'entrée ! La légende américaine est contrainte d'abandonner



Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/eiPeYSe4fB — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026

Kada je na spustu pala i zaledila sve zbog povrede, počele su da se šire teorije da na to ipak nije uticalo "uništeno koleno" i da je zapravo to sve posledica toga što je zakačila jednu kapiju rukom. Međutim, doktor Džesi Mors uverava da se to ne bi dogodilo da nema pokidane ukrštene ligamente.

- Odličan posao u analizi biomehanike današnje vrke Lindzi Von i načina na koji je morala da kompenzuje zbog pokidanih ukrštenih ligamenata levog kolena. Kada razumeš biomehaniku i fiziku ljudskog tela, kao i povrede koje to menjaju, onda možeš sa punom sigurnošću da kažeš, bez ikakve sumnje, da je povreda ukrštenih ligamenata Lindzi Von imala ulogu u današnjem padu - napisao je doktor koji je ovim stavio tačku na spekulacije o njenoj povredi i objasnio da je ipak sama kriva zbog odluke da stane na skije.

Lindsey Vonn competed today in the Women’s Alpine Downhill at the #WinterOlympics despite a complete left ACL tear. The run ended early and required air transport for the second time this week. Let’s break this down to raise awareness for ACL injuries pic.twitter.com/lHfSv0jZK1 — MEDspiration (@MEDspirationNFP) February 8, 2026

Inače, nakon teške operacije noge kojoj je podvrgnuta odmah po prijemu u bolnicu, lekari su odlučili da Lindzi zadrže na intenzivnoj nezi iz dva ključna razloga.

Kod zahvata ove težine, standardna medicinska praksa je da se pacijent prvih sati prati pod stalnim nadzorom kako bi se kontrolisala cirkulacija, prag bola i sprečile bilo kakve postoperativne komplikacije.

BREAKING🚨: Lindsey Vonn's Olympic comeback dream ended in a brutal crash just seconds into the women's downhill at the 2026 Milano Cortina Games.



The 41-year-old, racing on a freshly ruptured ACL after coming out of retirement, clipped a gate, tumbled hard, broke her left leg,… pic.twitter.com/cjzvY9ePTB — Officer Lew (@officer_Lew) February 9, 2026

Maksimalna privatnost je drugi razlog. Ovo je razlog koji često prati svetske superzvezde. Odeljenja intenzivne nege imaju strogo kontrolisan pristup. Kako bi se sprečio upad medija, paparaca i hordi obožavalaca koji bi mogli da uznemiravaju šampionku, bolnica u Trevizu je iskoristila ovo odeljenje kao svojevrsni "sigurnosni štit".

Lekarski timovi u Italiji ne žele ništa da rizikuju. Uz vrhunske italijanske specijaliste, na licu mesta su i privatni lekari Lindzi Von koji su doputovali iz SAD kako bi nadgledali svaki korak oporavka.

Čini se da će se na kraju sve završiti dobro...

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu