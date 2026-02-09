SADA JE SVE JASNO! Doktor otkrio zbog čega je Lindzi Von doživela jeziv pad
Bajka je postala košmar! Lindzi Von je teško povređena na Zimskim olimpijskim igrama!
Verovatno najveća skijašica svih vremena završila je nastup na Zimskim olimpijskim igrama na neslavan način - posle samo dvadesetak sekundi uz težak pad i polomljenu nogu. Ionako je njen nastup bio pod znakom pitanja pošto je samo nekoliko dana pred otvaranje Igara doživela tešku povredu kolena, odlučila je da uprkos svemu rizikuje i nastupi ubeđujući sebe, a zatim i svoje navijače, da može da skija i pokidanim ligamentima.
Kada je na spustu pala i zaledila sve zbog povrede, počele su da se šire teorije da na to ipak nije uticalo "uništeno koleno" i da je zapravo to sve posledica toga što je zakačila jednu kapiju rukom. Međutim, doktor Džesi Mors uverava da se to ne bi dogodilo da nema pokidane ukrštene ligamente.
- Odličan posao u analizi biomehanike današnje vrke Lindzi Von i načina na koji je morala da kompenzuje zbog pokidanih ukrštenih ligamenata levog kolena. Kada razumeš biomehaniku i fiziku ljudskog tela, kao i povrede koje to menjaju, onda možeš sa punom sigurnošću da kažeš, bez ikakve sumnje, da je povreda ukrštenih ligamenata Lindzi Von imala ulogu u današnjem padu - napisao je doktor koji je ovim stavio tačku na spekulacije o njenoj povredi i objasnio da je ipak sama kriva zbog odluke da stane na skije.
Inače, nakon teške operacije noge kojoj je podvrgnuta odmah po prijemu u bolnicu, lekari su odlučili da Lindzi zadrže na intenzivnoj nezi iz dva ključna razloga.
Kod zahvata ove težine, standardna medicinska praksa je da se pacijent prvih sati prati pod stalnim nadzorom kako bi se kontrolisala cirkulacija, prag bola i sprečile bilo kakve postoperativne komplikacije.
Maksimalna privatnost je drugi razlog. Ovo je razlog koji često prati svetske superzvezde. Odeljenja intenzivne nege imaju strogo kontrolisan pristup. Kako bi se sprečio upad medija, paparaca i hordi obožavalaca koji bi mogli da uznemiravaju šampionku, bolnica u Trevizu je iskoristila ovo odeljenje kao svojevrsni "sigurnosni štit".
Lekarski timovi u Italiji ne žele ništa da rizikuju. Uz vrhunske italijanske specijaliste, na licu mesta su i privatni lekari Lindzi Von koji su doputovali iz SAD kako bi nadgledali svaki korak oporavka.
Čini se da će se na kraju sve završiti dobro...
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Oglasila se hitno Ana Ivanović
09. 02. 2026. u 08:04
NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Olimpijske igre ovako nešto ne pamte (VIDEO)
09. 02. 2026. u 05:56
TRAMP POBESNEO KAO NIKADA: Preko ovoga ne može da pređe...
08. 02. 2026. u 21:24
KERIK VODI JUNAJTED U LIGU ŠAMPIONA? Crveni đavoli "lete" nakon smene trenera, ali ako neko zna kako da ih pobedi to je Totenhem
MANČESTER junajted dočekuje Totenhem u derbiju 25. kola Premijer lige (13.30), sa jasnom namerom da nastavi pobedničku seriju pod vođstvom Majkla Karika, dok Sparsi na "Old traford" dolaze u promenljivoj formi, ali osokoljeni skorijim istorijatom međusobnih duela ovih ekipa.
07. 02. 2026. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
09. 02. 2026. u 12:24
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)