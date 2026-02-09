BLOKADERI UDARILI JEDNI NA DRUGE: Čak ih je i gledalac ispljuvao - opšti haos u Utisku nedelje, otpisali opoziciju
U SINOĆNEM Utisku nedelje Olja Bećković je razgovarala sa gostima koji se zalažu za politiku blokadera, a u toj emisiji je iznet niz skandaloznih izjava.
Gosti autorke i voditeljke Olje Bećković ove nedelje bili su Jana Aćimović Planojević, advokat, Tamara Jeremić, studentkinja Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dušan Radović, master inženjer arhitekture i Ljiljana Borojević, advokat.
Na početku emisije iznete su skandalozne laži - kada je Tamara Jeremić navela da su protesti blokadera u Valjevu uvek bili mirni, a u avgustu su bukvalno spalili prostorije SNS-a.
Jeremić je potom navela da u blokaderskoj politici nema mesta za opoziciju.
- Definitivno je izglasano na plenumima da ćemo mi izbore da preguramo sami, da ne prihvatamo pomoć sa strane, niti pomoć opozicije niti bilo kod drugog. Ne postoji opozicija! Znamo da ne želimo nikakvu pomoć - poručila je Tamara Jeremić.
Na pitanje da li EU stoji iza blokadera u studiju se odigrala podela među prisutnima - dok je Jeremić tvrdila da je to građanska priča, advokat Ljiljana Borojević je istakla da ne mogu da se ograde i od EU i od Rusije.
Advokat Borojević je istakla da blokaderi nisu svesni da u ovome ne mogu da budu sami.
- Ta njihova priča da oni mogu sami... Naravno da ne mogu sami! Ne možete ni bez advokata, ne možete ni bez medija koji su vas pratili svo vreme, ne možete bez podrške međunarodne zajednice..
Jana Aćimović Planojević je takođe istakla da moraju da rade svi zajedno, ali uz pomoć i podršku međunarodne zajednice koja je u ovom trenutku neophodna.
Nakon rasprave se fokus prebacio na navodno ubistvo dečaka u Valjevu - kada su priznali da je to bila lažna vest.
Na kraju je i gledalac napao blokadere - kada je njegov poziv uključen u program uživo.
- Ograđujete se od svakoga a ne možete sami! Ne možete bez opozicije, bez novinara, bez advokata...i svih ostalih koji su učestvovali u tome! Odričete se opozicije tek tako, samo zato što su bili neuspešni!
Željko Veljković - novnar tajkunske Nova S je, nakon emisije komentarisao govor studentkinje u blokadi upoređujući je sa Slobodanom Miloševićem.
"Njene poruke su na liniji nacional-populizma s kraja osamdesetih. Pošto sam parafrazirao, a ne citirao, poruke se mogu pripisati i Miloševiću i ovoj devojci večeras, jer sve to previše liči da ne bi delovalo zastrašujuće. Ovako se napred ne ide, u najboljem slučaju ostajemo da jurimo sopstveni rep."
(Informer)
Preporučujemo
"OPOZICIJA NA PRODAJU": Tviteraš ogolio istinu
08. 02. 2026. u 20:28
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)