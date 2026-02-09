SVI GLEDAJU ŠTA SE DOGAĐA NA GRANICI RUSIJE I FINSKE: Da li je počela priprema za novi rat?

FINSKA, članica NATO-a, predstavlja svojevrsni seizmograf za vojne planove Moskve prema Zapadu, a najnoviji događaji u blizini granice dve zemlje izazivaju zabrinutost. Granica duga više od 1300 kilometara, koja prolazi kroz četinarske šume i močvare, ulaskom Finske u NATO postala je najduža dodirna tačka između Alijanse i ruske sfere uticaja. Finska javna televizija redovno analizira satelitske snimke kako bi pratila ruske aktivnosti, a najnovija analiza otkriva značajne promene.

Foto: X Printscreen

Analiza objavljena krajem januara pokazuje da je Rusija počela sa obnovom garnizona iz sovjetskog perioda u Petrozavodsku, koji je godinama bio napušten. Glavni grad Republike Karelije udaljen je oko 175 kilometara od finske granice, a u njemu se već nalaze vazduhoplovna baza i skladište opreme.

U gradskom naselju Ribka sada su posečene velike šumske površine i uočene su desetine vojnih vozila.

- Građevinski radovi ukazuju da se objekat priprema za trajnu upotrebu - rekao je za Yle vojni stručnjak Marko Eklund, koji više od 25 godina prati kretanje ruskih oružanih snaga.

Prema njegovim rečima, garnizon bi mogao da služi za smeštaj novog 44. armijskog korpusa, koji Rusija planira da formira u Kareliji. Taj korpus trebalo bi da obuhvati 15.000 dodatnih vojnika, kojima će biti potreban smeštaj i poligoni za obuku. Paralelno se nastavljaju radovi i na vojnom kompleksu u Kandalakši, o čemu je Yle izveštavao i prošle godine.

Foto: Profimedia

Satelitski snimci pokazuju da je u garnizonu Lupče-Savino, oko 100 kilometara od finske granice u podnožju poluostrva Kola, izgrađeno više novih zgrada. Eklund smatra da bi proširenje moglo da služi novoj artiljerijskoj brigadi i delovima inženjerijske brigade, sa ukupno oko 2000 vojnika.

Pripreme za mogući sukob sa NATO-om

Ova zapažanja preuzeo je i Institut za proučavanje rata (ISW) u jednom od svojih najnovijih izveštaja.

- Rusija gradi vojnu infrastrukturu u blizini finske granice, verovatno kao deo širih napora vojne ekspanzije čiji je cilj priprema oružanih snaga za mogući budući sukob sa NATO-om - navodi se u izveštaju američkog analitičkog centra, koji je i ranije izveštavao o širenju ruske infrastrukture duž finske granice.

🇷🇺 🇫🇮 Satellite imagery shows that Russia is renovating/reconstructing an old military base in Petrozavodsk, near the border with Finland. According to Yle, the site is being prepared to accommodate up to 15,000 soldiers.



The territory of the garrison — abandoned since the 2000s… pic.twitter.com/edqURVfZ6V — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 1, 2026

Ovi događaji uklapaju se u reorganizaciju koju je Kremlj najavio 2024. godine, kada je Zapadni vojni okrug podeljen na Moskovski i Lenjingradski okrug, koji sada obuhvata sve regione koji se graniče sa zemljama NATO-a.

ISW je taj potez ocenio kao pokušaj Rusije da - poboljša stratešku komandnu strukturu duž severne granice i pozicionira se prema NATO-u duž finske granice.

Finska: Trenutno nema direktne pretnje, ali rizici ostaju

Finska vojna obaveštajna služba u novom izveštaju naglašava da - promene pokrenute reformom oružanih snaga - ne predstavljaju neposrednu pretnju, jer - do sada nisu dovele do značajnog povećanja vojnih sposobnosti Rusije u blizini Finske. Većina ruskih oružanih snaga angažovana je u Ukrajini.

Međutim, nakon završetka rata jasno je da će jedan od glavnih pravaca razvoja ruskih oružanih snaga biti Finska - navodi se u izveštaju. Severna oblast uz granicu sa Finskom ima veliki strateški značaj za Rusiju u slučaju mogućeg sukoba sa NATO-om, objasnio je Eklund za Yle.

Foto: Profimedia

Tamo uski kopneni pojas povezuje poluostrvo Kola, gde je stacionirana ruska Severna flota, sa ostatkom zemlje.

- Ako bi se taj pojas izgubio, kopnena veza između poluostrva Kola i severne nuklearne flote sa Rusijom bila bi prekinuta - rekao je Eklund.

Oštra retorika Moskve

- Jačanje infrastrukture blizu Finske predstavlja reakciju na ulazak te zemlje u NATO 2023. godine, što je rusko rukovodstvo oštro kritikovalo. Tim potezom - izgubljene su decenije dobrih susedskih odnosa - izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Od tada je Finska sve češća meta ruske propagande. Kremlj je prošle godine tu zemlju nazvao "agresivnom antiruskom državom" i optužio Helsinki da priprema napad na Rusiju.

U nedavnom intervjuu za agenciju TASS, bivši predsednik Dmitrij Medvedev izneo je podsmešljive komentare o Finskoj.

Govoreći o svojoj artiljerijskoj obuci tokom vojnog roka, kada je povremeno, pucao i u pravcu finske granice, usledilo je pitanje:

"Zar sada ne biste voleli da pucate na Finsku?" Na to se, prema transkriptu, nasmejao i odgovorio: "Iskreno, to su čudni ljudi"

Medvedev je tvrdio da su Finci zaboravili da je Sovjetski Savez omogućio nezavisnost zemlje i kasnije ih oslobodio postojanja kao "Hitlerove satelitske države", iako su Sovjeti 1939. godine izvršili invaziju na Finsku i pripojili skoro desetinu njene teritorije.

Finska bi, po njegovim rečima, trebalo da bude zahvalna, ali je "dobre, konstruktivne odnose" jednostavno - uništila. Na kraju je uputio i prikrivenu pretnju:

- Nećemo plakati za njima. Ali im ne bih savetovao da se sa tim šale, jer im iskustva sukoba iz 20. veka ne idu u prilog - prenosi TASS.

Foto: Tanjug/Oleg Molchanov (POOL)

Institut za proučavanje rata smatra da su izjave Medvedeva deo psihološkog rata Kremlja, sa ciljem stvaranja navodnih opravdanja za buduće vojne akcije. U izveštaju se navodi da su ruski zvaničnici direktno pretili Finskoj, uključujući retoriku sličnu onoj kojom je Rusija opravdavala invaziju na Ukrajinu.

Prema finskoj vojnoj obaveštajnoj službi, sve je to deo hibridnog ratovanja kojim Moskva pokušava da destabilizuje Zapad. To uključuje širenje dezinformacija, kao i špijunske i sabotažne aktivnosti protiv kritične infrastrukture, uključujući podmorske kablove.

- Rusija ciljano koristi različite metode hibridnog uticaja i pokušava da svoje akcije prilagodi tako da se mogu poricati ili da ih je teško direktno povezati sa Rusijom - navodi se u izveštaju.

Ipak, Finska verovatno nije primarna meta sabotažnih operacija, jer je pooštravanje finske politike prema Rusiji ograničilo mogućnosti Moskve da prikuplja obaveštajne podatke preko ljudskih izvora.

(Indeks.hr)