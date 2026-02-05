KRAJ NUKLEARNOG SPORAZUMA SAD I RUSIJE! Gutereš: Nije moglo doći u gore vreme
GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je SAD i Rusiju da brzo potpišu novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, imajući u vidu da je postojeći sporazum istekao i dodao da je to "ozbiljan trenutak za međunarodni mir i bezbednost".
Poslednji nuklearni sporazum između dve sile, Novi START sporazum, istekao je u četvrtak, formalno oslobodivši i Moskvu i Vašington niza ograničenja na njihove nuklearne arsenale i izazvavši strahove od globalne trke u naoružanju, prenosi Gardijan.
- Prvi put za više od pola veka, suočavamo se sa svetom bez ikakvih obavezujućih ograničenja na strateške nuklearne arsenale dve države koje poseduju ogromnu većinu globalnog zaliha nuklearnog oružja - rekao je Gutereš.
Rekao je da su Novi START i drugi sporazumi o kontroli naoružanja drastično poboljšali bezbednost svih naroda.
- Ovo raskidanje decenija dostignuća nije moglo doći u gore vreme. Rizik od upotrebe nuklearnog oružja je najveći u poslednjih nekoliko decenija - naveo je.
Gutereš je pozvao Vašington i Moskvu "da se bez odlaganja vrate za pregovarački sto i da se dogovore o naslednom okviru".
Sporazum, koji su 2010. godine u Pragu potpisali tadašnji predsednici SAD i rusije Barak Obama i Dmitrij Medvedev, ograničio je nuklearni arsenal svake strane na 1.550 raspoređenih strateških bojevih glava, što je smanjenje od skoro 30 odsto u odnosu na prethodno ograničenje postavljeno 2002. godine.
Rusija i SAD kontrolišu više od 80 odsto svetskih nuklearnih bojevih glava.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči
Preporučujemo
TO JE TO, SVE JE DEO PROŠLOSTI: Medvedev o isteku Sporazuma START sa Amerikom
04. 02. 2026. u 21:46
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)