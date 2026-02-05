Svet

KRAJ NUKLEARNOG SPORAZUMA SAD I RUSIJE! Gutereš: Nije moglo doći u gore vreme

GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je SAD i Rusiju da brzo potpišu novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, imajući u vidu da je postojeći sporazum istekao i dodao da je to "ozbiljan trenutak za međunarodni mir i bezbednost".

Poslednji nuklearni sporazum između dve sile, Novi START sporazum, istekao je u četvrtak, formalno oslobodivši i Moskvu i Vašington niza ograničenja na njihove nuklearne arsenale i izazvavši strahove od globalne trke u naoružanju, prenosi Gardijan.

- Prvi put za više od pola veka, suočavamo se sa svetom bez ikakvih obavezujućih ograničenja na strateške nuklearne arsenale dve države koje poseduju ogromnu većinu globalnog zaliha nuklearnog oružja - rekao je Gutereš.

Rekao je da su Novi START i drugi sporazumi o kontroli naoružanja drastično poboljšali bezbednost svih naroda.

- Ovo raskidanje decenija dostignuća nije moglo doći u gore vreme. Rizik od upotrebe nuklearnog oružja je najveći u poslednjih nekoliko decenija - naveo je.

Gutereš je pozvao Vašington i Moskvu "da se bez odlaganja vrate za pregovarački sto i da se dogovore o naslednom okviru".

Sporazum, koji su 2010. godine u Pragu potpisali tadašnji predsednici SAD i rusije Barak Obama i Dmitrij Medvedev, ograničio je nuklearni arsenal svake strane na 1.550 raspoređenih strateških bojevih glava, što je smanjenje od skoro 30 odsto u odnosu na prethodno ograničenje postavljeno 2002. godine.

Rusija i SAD kontrolišu više od 80 odsto svetskih nuklearnih bojevih glava.

