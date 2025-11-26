AMERIČKI VOJNI SEKRETAR UKRAJINI: Pretrpećete direktan poraz od Rusije, morate prihvatiti sporazum
AMERIČKI sekretar vojske Den Driskol izneo je procenu da se ukrajinske trupe suočavaju sa teškom situacijom na bojnom polju i da će pretrpeti direktan poraz od ruskih snaga, rekli su izvori za NBC.
Na sastanku u Kijevu prošle nedelje, Driskol je izneo procenu da Rusija pojačava intenzitet vazdušnih napada i da ima kapacitet da nastavi rat neograničeno, naglašavajući da će položaj Ukrajine vremenom samo da se pogoršava.
Prema navodima izvora, američka delegacija saopštila je i da domaća odbrambena industrija više ne može da obezbeđuje neophodne količine oružja i protivvazdušnu odbranu tempom koji je Ukrajini potreban za zaštitu infrastrukture i civila.
Driskolova poruka stigla je dok je predstavljao verziju mirovnog plana koju podržavaju SAD, a koju su ukrajinski zvaničnici ocenili kao "kapitulaciju pred Moskvom".
- Poruka je bila - gubite i morate da prihvatite dogovor - rekao je jedan od izvora.
Izvori ukazuju i na ozbiljan unutrašnji raskol u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa oko pristupa okončanju rata.
Jedan blok zvaničnika, uključujući američkog potpredsednika Džej Di Vensa, zagovara snažniji pritisak na Kijev da popusti, dok drugi, predvođen državnim sekretarom Markom Rubiom, insistira na tome da je Rusija "agresor i da mora da snosi posledice".
Nakon što je procureo početni nacrt od 28 tačaka, Rubio je tokom vikenda u Ženevi sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima radio na reviziji najspornijih elemenata.
Do utorka, plan je smanjen na 19 tačaka.
Driskol je potom otputovao u Abu Dabi na razgovore sa ruskom delegacijom, ali je Moskva nagovestila da bi mogla da odbaci revidirani predlog, ističe NBC.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da aktuelna verzija odstupa od ranijih dogovora i upozorio da bi "brisanje duha Enkoridža" moglo da ugrozi proces.
