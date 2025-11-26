Svet

AMERIČKI VOJNI SEKRETAR UKRAJINI: Pretrpećete direktan poraz od Rusije, morate prihvatiti sporazum

Новости онлине

26. 11. 2025. u 07:35

AMERIČKI sekretar vojske Den Driskol izneo je procenu da se ukrajinske trupe suočavaju sa teškom situacijom na bojnom polju i da će pretrpeti direktan poraz od ruskih snaga, rekli su izvori za NBC.

АМЕРИЧКИ ВОЈНИ СЕКРЕТАР УКРАЈИНИ: Претрпећете директан пораз од Русије, морате прихватити споразум

Foto: Profimedia

Na sastanku u Kijevu prošle nedelje, Driskol je izneo procenu da Rusija pojačava intenzitet vazdušnih napada i da ima kapacitet da nastavi rat neograničeno, naglašavajući da će položaj Ukrajine vremenom samo da se pogoršava.

Prema navodima izvora, američka delegacija saopštila je i da domaća odbrambena industrija više ne može da obezbeđuje neophodne količine oružja i protivvazdušnu odbranu tempom koji je Ukrajini potreban za zaštitu infrastrukture i civila.

Driskolova poruka stigla je dok je predstavljao verziju mirovnog plana koju podržavaju SAD, a koju su ukrajinski zvaničnici ocenili kao "kapitulaciju pred Mosk­vom".

- Poruka je bila - gubite i morate da prihvatite dogovor - rekao je jedan od izvora.

Izvori ukazuju i na ozbiljan unutrašnji raskol u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa oko pristupa okončanju rata. 

Foto: Profimedia

Jedan blok zvaničnika, uključujući američkog potpredsednika Džej Di Vensa, zagovara snažniji pritisak na Kijev da popusti, dok drugi, predvođen državnim sekretarom Markom Rubiom, insistira na tome da je Rusija "agresor i da mora da snosi posledice".

Nakon što je procureo početni nacrt od 28 tačaka, Rubio je tokom vikenda u Ženevi sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima radio na reviziji najspornijih elemenata. 

Do utorka, plan je smanjen na 19 tačaka.

Driskol je potom otputovao u Abu Dabi na razgovore sa ruskom delegacijom, ali je Moskva nagovestila da bi mogla da odbaci revidirani predlog, ističe NBC. 

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da aktuelna verzija odstupa od ranijih dogovora i upozorio da bi "brisanje duha Enkoridža" moglo da ugrozi proces.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMA NIŠTA OD DOGOVORA RUSIJE I UKRAJINE? Ove tri ključne tačke sporazuma su za Kijev neprihvatljive
Svet

0 2

NEMA NIŠTA OD DOGOVORA RUSIJE I UKRAJINE? Ove tri ključne tačke sporazuma su za Kijev neprihvatljive

UPRKOS tvrdnjama administracije američkog predsednika Donalda Trampa o "ogromnom napretku" u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, visoki ukrajinski izvor je istakao da i dalje postoje najmanje tri ključne oblasti neslaganja koje bi mogle da utiču na pregovarački proces, a odnose se na teritorije, demilitarizaciju i odustajanje od NATO-a, objavio je CNN.

26. 11. 2025. u 07:17

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!

SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!