Svet

"ZELENSKI NEMA ADUTE" Tramp: On ima samo mene

В. Н.

12. 01. 2026. u 12:46

VLADIMIR Zelenski nikada nije imao adute. On ima samo mene - Donalda Trampa, izjavio je šef Bele kuće u intervjuu za „Njujork tajms“.

FOTO: AP Photo

- Zelenski zaista nema adute. Nikada ih nije imao, od samog početa ih nije bilo. Ni sada ih nema. Ima samo jednu stvar - Donalda Trampa - rekao je američki lider.

Ranije je predsednik SAD više puta isticao da šef kijevskog režima nema adute u pregovaračkoj poziciji.

(Sputnjik)

