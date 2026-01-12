VLADIMIR Zelenski nikada nije imao adute. On ima samo mene - Donalda Trampa, izjavio je šef Bele kuće u intervjuu za „Njujork tajms“.

FOTO: AP Photo

- Zelenski zaista nema adute. Nikada ih nije imao, od samog početa ih nije bilo. Ni sada ih nema. Ima samo jednu stvar - Donalda Trampa - rekao je američki lider.

Ranije je predsednik SAD više puta isticao da šef kijevskog režima nema adute u pregovaračkoj poziciji.

(Sputnjik)

