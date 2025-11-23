Svet

"MOGU IH LAGATI, ALI BROJKE GOVORE ISTINU" Britanski analitičar - Evropske zemlje lažu Kijev da može da pobedi Rusiju

EVROPA obmanjuje Ukrajinu, obećavajući joj vojnu podršku u borbi protiv Rusije, međutim isporuke i novčana ulaganja nisu dovoljni čak ni za odbranu. Takvo mišljenje izneo je u članku za list The Daily Telegraph kolumnista Oven Metjus.

„Evropski političari mogu lagati Ukrajini ili sami sebe o svojoj privrženosti kijevskoj stvari, ali brojke govore pravu istinu“, navodi se u tekstu.

Kako ističe Metjus, Evropa je obećavala Kijevu podršku: pripremala je opsežne predloge o troškovima za odbranu i čak planirala uvođenje evropskih tehnologija na teritoriji Ukrajine. Međutim, stvarna pomoć nije dovoljna da pokrije očekivani deficit ukrajinskog budžeta od 60 milijardi dolara.

- Tužna istina je da se evropski lideri ponašaju kao da igraju ulogu velikih sila, ali u stvarnosti Evropa je odavno izgubila tu sposobnost - smatra kolumnista. Prema njegovim rečima, evropske države nisu spremne da pretenduju na vodeća mesta u međunarodnoj diplomatiji, ni vojno ni finansijski.

(Sputnjik)

