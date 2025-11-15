NATO POKAZUJE MIŠIĆE PRED VRATIMA MOSKVE: Desetine borbenih aviona u misijama nadomak ruskih granica (VIDEO)

USRED nastavka rata u Ukrajini i pogoršanja položaja u kojem se Kijev nalazi, što poslednjih meseci sve više pojačava tenzije između Ruske Federacije i NATO saveza, udarne i izviđačke snage Alijanse izvele su niz koordinisanih operacija u blizini ruskih granica — istovremeno na Crnom i Baltičkom moru.

Fakt da su se operacije odigrale gotovo istovremeno, 12. i 14. novembra 2025. godine, jasno pokazuje da je reč o pažljivo planiranim i sinhronizovanim aktivnostima na nivou NATO struktura, uz učešće avijacije Sjedinjenih Država, Francuske, Belgije i drugih evropskih saveznika. Ove misije imale su dvostruku svrhu: uvežbavanje integrisanih borbenih procedura i demonstraciju spremnosti Alijanse da, ako bude potrebno, reaguje u realnim borbenim uslovima duž svog istočnog krila.

Istovremeno, blizina ruskih granica jasno sugeriše da su operacije imale i funkciju signalne demonstracije sile i odvraćanja Moskve, posebno u svetlu ruskih napredovanja u Ukrajini.

OPERACIJE IZNAD CRNOG MORA

12. novembar 2025.

U sredu ujutru, mešovita formacija belgijskih i francuskih borbenih aviona izvela je složenu operaciju dopunjavanja goriva u vazduhu iznad Mađarske, pre nego što su nastavili let prema istoku. Belgijsko ratno vazduhoplovstvo učestvovalo je sa avionima F-16AM Fighting Falcon (pozivni znak BAF251) koji su poleteli iz baze Floren, dok su francuski Mirage 2000-5F (pozivni znak FAF7101) uzleteli iz baze Lukséy.

Podršku misiji pružila su čak četiri francuska aviona-tankera Airbus A330 MRTT (FAF4091, FAF4092, FAF4098 i CMT1080), koja su obavila punjenje gorivom između Austrije i Mađarske. Nakon uspešne operacije, belgijski i francuski lovci nastavili su prema Crnom moru, gde su, prema podacima sa letnih radara, samo francuski Mirage avioni nastavili let nad neutralnim vodama sve do istočnog dela mora, približavajući se ruskim vojnim zonama na Krimu.

14. novembar 2025.

Tri dana kasnije, NATO je pokrenuo novu rundu aktivnosti nad zapadnim Crnim morem, u kojoj su francuske letelice ponovo imale glavnu ulogu, ovog puta u sadejstvu sa američkim izviđačkim avionom ARTEMIS.

Centralni element misije bio je francuski Airbus A330 MRTT (pozivni znak VANT98, registracija F-UJCH), koji je tokom prepodneva kružio iznad bugarske obale. Iako borbeni avioni nisu bili vidljivi na javnim radarima, njihovo prisustvo se podrazumeva jer MRTT obično prati aktivne jedinice i služi za dopunjavanje goriva tokom dužih patrolnih misija.

Francuska je takođe rasporedila Beech King Air 350ER ALSR (CHAMA25, F-RACH) — laku obaveštajnu platformu namenjenu signalnoj i optičkoj detekciji. Letela je iznad zapadnog Crnog mora, obavljajući zadatke elektronskog nadzora i pomorskog izviđanja.

Dalje na istoku, američki CL-600 ARTEMIS (pozivni znak BRIO66, N159L) izveo je višesatnu misiju nad centralnim Crnim morem, blizu ruskih vojnih područja između Krima i Krasnodarskog kraja. Ovaj avion spada među najsofisticiranije sisteme elektronskog izviđanja i prikupljanja podataka koje SAD trenutno poseduju.

Serija operacija jasno ukazuje na intenziviranje francusko-američke saradnje u oblasti obaveštajnog nadzora iznad Crnog mora. Višestruko raspoređivanje tankera i izvidničkih letelica u kratkom vremenskom intervalu svedoči o kontinuiranom praćenju kretanja i razvoja vojno-bezbednosne situacije u regionu.

OPERACIJE IZNAD BALTIČKOG MORA

12. novembar 2025.

Prema podacima sajta Flightradar24, američki strateški bombarder B-52H Stratofortress izveo je simulaciju nuklearnog napada na samo 50 kilometara od ruske granice, u vazdušnom prostoru Estonije. U misiji su ga pratili britanski lovci Eurofighter Typhoon FGR.4 iz Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, dok su u operaciji učestvovali i NATO avion za rano upozoravanje Boeing E-3A Sentry, kao i britanski Airbus KC2 Vozager za dopunu goriva.

Bombarder sa registracijom 61-0036 poleteo je iz baze Moron u Španiji, gde su svega nekoliko dana ranije, 8. novembra, pristigla tri B-52H premeštena iz američke baze Barksdale u Luizijani. Ovi letovi deo su šire operacije poznate kao “Bomber Task Force Europe 26-1”, čiji je cilj vežbanje strateških udara i interoperabilnosti unutar NATO-a.

14. novembar 2025.

Samo tri dana kasnije, još jedan B-52H Stratofortress (pozivni znak DROP96, 61-0036) poleteo je iz iste baze u Morónu i započeo novu misiju dugog dometa iznad severne Evrope. Let je obuhvatio prolazak iznad Severnog mora i dugačku orbitalnu putanju u blizini Kalinjingradske oblasti i Sankt Peterburga, na svega nekoliko desetina kilometara od ruskog vazdušnog prostora.

Tokom misije izvedena su dva dopunjavanja gorivom u vazduhu – prvo iznad Severnog mora američkim tankerom, a drugo iznad Litvanije, gde je upotrebljen Vozager KC2 britanskog ratnog vazduhoplovstva. Tokom celog leta, podršku su pružali avioni E-3 AWACS koji su obezbeđivali radarsko praćenje i koordinaciju komunikacija u realnom vremenu.

Nakon završetka misije, B-52H se uputio nazad prema Španiji, završavajući još jedan demonstrativni let NATO-a uz samu rusku granicu — let koji je istovremeno test interoperabilnosti i politička poruka o vojnoj prisutnosti Alijanse duž istočnog fronta.

Koordinisani letovi iznad Crnog i Baltičkog mora 12. i 14. novembra pokazuju da NATO ne samo da uvežbava odbrambene kapacitete, već otvoreno šalje signal Moskvi da se granice saveza više ne smatraju statičnim. Upotreba različitih tipova aviona, od lovaca i tankera do strateških bombardera i elektronskih izviđača, otkriva složen nivo planiranja koji je daleko iznad standardnih vežbi.

Dok zapadne komande to nazivaju „rutinskim operacijama odvraćanja“, u Moskvi se takve aktivnosti tumače kao probni manevri i postepeno pomeranje crvenih linija. U trenutku kada je rat u Ukrajini već produženi sukob iscrpljivanja, vazdušna aktivnost NATO-a postaje jasan indikator da se blok ne priprema samo za odbranu, već i za mogućnost šireg sukoba u istočnoevropskom i crnomorskom prostoru.

