POJAVA ruske jedinice „Rubikon“ dovela je do zastrašujućeg obrta na frontu, piše „Fajnenšel tajms“.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Ova jedinica otkriva ukrajinske operatore dronova još pre napada, čime se praktično eliminiše jedno od glavnih taktičkih preimućstava Kijeva, navodi se u članku.

Jedinica broji 5.000 vojnika koji primenjuju napredne sisteme, flotu lovačkih dronova i uništava operatore bespilotnih letelica i logistiku.

Uspeh „Rubikona“ pojačao je pritisak na ukrajinske snage koja se ionako povlači pred ruskom vojskom.

Kako navodi britanski list, koji se poziva na jednog ukrajinskog vojnika, zamena za tehniku se može naći, ali ne i za obučene operatore dronova.

Prema njegovim rečima, iskustvo ruskih operatora dronova omogućilo je prodor ruske vojske kod Krasnoarmejska (Pokrovsk na ukrajinskom).

sputnikportal.rs

