POLJSKI ŠEF DIPLOMATIJE TRAŽI VOJSKU EU: Varšava bi da sredili i nekog ratnog vođu (VIDEO)

Predrag Stojković

13. 11. 2025. u 16:34

MINISTAR spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio je da države članice EU treba bliže da sarađuju u zajedničkoj odbrani, kao i da bi trebalo da budu sposobne da „sledeći put srede nekog ratnog vođu u Libiji ili na Balkanu“.

-Ja sam za to da Evropska unija počne da ima neke sopstvene odbrambene kapacitete, kako ne bismo morali da pozivamo Sjedinjene Države u svakoj vanrednoj situaciji, rekao je on u intervjuu za podkast „The Rest is Politics“.

Međutim, on je dodao da Unija ima „problem sinhronizacije“ zbog suvereniteta koji leži na svakoj zemlji članici.

Takođe se dotakao pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, rekavši da veruje da će Ukrajina „postati član EU početkom sledeće decenije“ uprkos trenutnom protivljenju Budimpešte.

