POLJSKI ŠEF DIPLOMATIJE TRAŽI VOJSKU EU: Varšava bi da sredili i nekog ratnog vođu (VIDEO)
MINISTAR spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio je da države članice EU treba bliže da sarađuju u zajedničkoj odbrani, kao i da bi trebalo da budu sposobne da „sledeći put srede nekog ratnog vođu u Libiji ili na Balkanu“.
-Ja sam za to da Evropska unija počne da ima neke sopstvene odbrambene kapacitete, kako ne bismo morali da pozivamo Sjedinjene Države u svakoj vanrednoj situaciji, rekao je on u intervjuu za podkast „The Rest is Politics“.
Međutim, on je dodao da Unija ima „problem sinhronizacije“ zbog suvereniteta koji leži na svakoj zemlji članici.
Takođe se dotakao pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, rekavši da veruje da će Ukrajina „postati član EU početkom sledeće decenije“ uprkos trenutnom protivljenju Budimpešte.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)