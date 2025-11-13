Svet

HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Poruka jasna - Kijev će morati da pregovara iz mnogo gore pozicije ako odbije dijalog sa Moskvom

Марија Стевановић
Marija Stevanović

13. 11. 2025. u 11:56

KREMLj je obratio pažnju na saopštenja o prekidu pregovora Ukrajine sa Rusijom, ona su važna, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО КРЕМЉ: Порука јасна - Кијев ће морати да преговара из много горе позиције ако одбије дијалог са Москвом

Foto D. Dozet

Portparol je dodao da će Kijev morati da pregovara iz mnogo gore pozicije ako odbije dijalog sa Moskvom.

Rusija želi mir i otvorena je za rešavanje sukoba u Ukrajini političkim i diplomatskim metodama, poručio je Peskov.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTEDNJA BEZ SRCA: Britanski eksperiment nad porodicama
Svet

0 0

ŠTEDNJA BEZ SRCA: Britanski eksperiment nad porodicama

DOK britanska vlada i deo medija pokušavaju da opravdaju „ograničenje dečijeg dodatka na dvoje dece“ kao meru fiskalne odgovornosti, stvarnost pokazuje nešto drugo, zemlju u kojoj deca postaju kolateralna šteta budžetskih tablica. Argument da se siromaštvo „nije povećalo“ zvuči tehnički tačno, ali moralno prazno. Statistika ne meri stid roditelja koji mora da bira između računa i obroka, niti osećaj nemoći u zemlji koja se diči humanizmom, a u praksi premešta teret štednje na najslabije.

13. 11. 2025. u 13:21

Politika
Tenis
Fudbal
PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine Vemblija i perfektni Englezi

PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine "Vemblija" i perfektni Englezi