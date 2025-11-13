HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Poruka jasna - Kijev će morati da pregovara iz mnogo gore pozicije ako odbije dijalog sa Moskvom
KREMLj je obratio pažnju na saopštenja o prekidu pregovora Ukrajine sa Rusijom, ona su važna, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Portparol je dodao da će Kijev morati da pregovara iz mnogo gore pozicije ako odbije dijalog sa Moskvom.
Rusija želi mir i otvorena je za rešavanje sukoba u Ukrajini političkim i diplomatskim metodama, poručio je Peskov.
