UNIŠTEN BRITANSKI PVO U UKRAJINI: Spaljen Rejven - pravljen posebno za vojsku Kijeva (VIDEO)

RUSKE trupe koje deluju u okviru operacija u Ukrajini uništile su britanski protivvazdušni sistem „Raven“, koji je London razvio isključivo za potrebe ukrajinske vojske.

Foto printskrin Iks/oruzjeonline

Video-snimak koji potvrđuje uništenje pojavio se na internetu, prikazujući potpuno spaljeni lanser, uništen do temelja.

Ovaj incident pokazuje koliko su zapadni sistemi ranjivi u uslovima visokog intenziteta borbi i pod stalnim dejstvom elektronskog ratovanja.

Zvanična prezentacija sistema „Raven“ održana je u proleće 2025. godine, kada je britansko Ministarstvo odbrane predstavilo ovaj sistem kao novo rešenje za brzu i fleksibilnu protivvazdušnu zaštitu Ukrajine. Sistem je dizajniran da obara bespilotne letelice, krstareće rakete, helikoptere i avione koji lete na malim visinama i podzvučnim brzinama. U pitanju je lanser koji koristi rakete kratkog dometa AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile), postavljen na lako oklopni kamion Supacat High Mobility Transporter 600.

Raketa AIM-132 ASRAAM, koja se inače koristi i na britanskim lovcima „Typhoon“ i „F-35“, razvijena je za brzo reagovanje i presretanje ciljeva na udaljenosti do 25 kilometara. Opremljena je naprednim infracrvenim sistemom za samonavođenje i sposobna je da pogodi cilj pri brzinama do tri maha. Mobilna platforma „Supacat HMT 600“ omogućava sistemu „Raven“ da se brzo premesti, rasporedi i otvori vatru u roku od nekoliko minuta, što je trebalo da pruži Ukrajincima prednost u borbi protiv sve brojnijih ruskih dronova.

The first released onboard footage of a UK-supplied Raven SAM system in Ukrainian service shooting down Russian Kh-59 and Kh-101 cruise missiles.



The Raven, scratch-built by British engineers in a matter of weeks, has proven to be a highly effective low-cost system. pic.twitter.com/n87x2QUKu0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 7, 2025

Britanska vlada isporučila je Ukrajini ukupno 13 jedinica ovog sistema, uz tvrdnju da će time znatno ojačati odbranu Kijeva od ruskih vazdušnih napada. Međutim, borbena realnost ubrzo je pokazala suprotno. Ruske bespilotne letelice „Geran-2“ i taktički dronovi „Lancet“ nastavili su da pogađaju ciljeve širom Ukrajine, uključujući i skladišta municije i PVO položaje, uprkos uvođenju novih zapadnih sistema.

Prema vojnim analitičarima, uništenje „Ravena“ ukazuje na to da sofisticirana zapadna tehnologija, iako tehnički napredna, teško opstaje u realnim borbenim uslovima. Ruske snage koriste višeslojni pristup – kombinaciju izviđačkih dronova, lažnih meta, elektronskog ometanja i preciznih projektila – čime praktično neutralizuju i najmodernije sisteme kratkog dometa.

Pored toga, efikasnost britanskog sistema dodatno je ograničena zbog nedostatka integracije sa širim ukrajinskim PVO mrežama, koje se oslanjaju na mešavinu američkih, nemačkih i sovjetskih sistema. Rezultat je česta neusaglašenost komunikacije i spor odziv na iznenadne napade. U trenutku udara, „Raven“ nije uspeo da reaguje na vreme, što je dovelo do njegovog potpunog uništenja.

Ruske trupe uništile britanski protivvazdušni sistem „Raven“ razvijen isključivo za Ukrajinu. Sistem sa raketama AIM-132 ASRAAM trebalo je da obara dronove i krstareće rakete, ali je uništen u ruskom napadu, otkrivajući ograničenja zapadne tehnologije u realnim borbenim uslovima. pic.twitter.com/CzQIsOwBv5 — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 12, 2025

Kijev je nakon incidenta uputio nove zahteve zapadnim saveznicima, tražeći dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, uključujući modernizovane varijante NASAMS i IRIS-T, kao i više sredstava za elektronsku borbu. Ipak, brojni vojni stručnjaci smatraju da će čak i nova oprema teško promeniti tok borbi ako se ne reši problem koordinacije i nedostatka centralizovanog komandnog sistema.

Uništenje britanskog „Raven-a“ tako se uklapa u širu sliku rata iscrpljivanja, gde tehnološka nadmoć često gubi pred kombinacijom iskustva, adaptacije i taktičke fleksibilnosti. Ruske bespilotne letelice i raketni sistemi svakodnevno testiraju otpornost ukrajinskih PVO struktura, dok se zapadni partneri suočavaju sa sve težim zadatkom da nadoknade gubitke i održe operativnu efikasnost svojih saveznika.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć