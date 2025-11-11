TRAMP NEĆE BITI DRUGI BAJDEN: SAD više ne troše novac na Ukrajinu

CIKLUS direktnih investicija Vašingtona u ukrajinski sukob je, po svemu sudeći, završen – za američkog predsednika Donalda Trampa je neprihvatljivo da direktno uvuče Sjedinjene Države u rat i time rizikuje njihovu bezbednost, smatra ruski senator Aleksej Puškov, prenose RIA Novosti.

Foto: Tanjug

- Ma koliko Donald Tramp bio 'razočaran' postupcima Moskve, vrlo je verovatno da se neće vratiti na direktne isporuke oružja Ukrajini, a još manje na direktno finansiranje Kijeva. Upravo to je smisao njegove poslednje izjave da SAD više ne troše novac na Ukrajinu - napisao je Puškov na svom Telegram kanalu.

Ranije je Tramp izjavio da Sjedinjene Države više ne finansiraju Ukrajinu, već zarađuju na isporukama oružja preko NATO-a.

Prema rečima Puškova, politika se uvek kreće u ciklusima.

- Ciklus direktnih američkih investicija u ukrajinski rat je, izgleda, završen. Tramp je sa tim stavom izašao na izbore i, verujem, svoje mišljenje do danas nije promenio. Na taj način on naglašava da to nije njegov rat i da neće ostvariti intimni san (Emanuela) Makrona, (Kira) Starmera i (Fridriha) Merca i da neće postati novi (Džo) Bajden - podvukao je ruski senator.

Puškov smatra da će isporuke američkog oružja Kijevu preko NATO-a verovatno biti nastavljene, ali u mnogo manjem obimu nego za vreme Bajdenove administracije.

- Psihološki i politički, za Trampa je važno da ne ulaže u beznadežan rat koji, prema njegovim rečima, Ukrajina uopšte nije trebalo da započne, a Bajden nije trebalo da se u njega upliće - istakao je on.

Prema mišljenju ruskog senatora, javlja se pitanje koliko će Tramp ostati dosledan u ovom stavu.

- Može se pretpostaviti da, uz sadašnju prirodu borbenih operacija, koja se karakteriše stalnim, ali postepenim napredovanjem Rusije na frontovima, on svoj pristup neće menjati - dodao je on.

Puškov je podsetio da je Tramp u prošlosti bio sposoban za oštre poteze, kao što je bombardovanje iranskih nuklearnih objekata i raketni udari na Siriju tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.

- Međutim, Rusija nije Iran i Tramp, uprkos svojoj impulsivnosti, kako pokazuje razvoj događaja, ipak vaga posledice. Za njega je nedopustivo da direktno uvuče Sjedinjene Države u rat, izlažući riziku njihovu sopstvenu bezbednost - zaključio je Puškov.

(RT Balkan)