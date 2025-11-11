DIZALI GA KAO PIJANCA: Prvi ruski humanoidni robot pao tokom prezentacije (VIDEO)
PRVI ruski humanoidni robot, Ajdol, koga je kreirala Nova tehnološka koalicija, pao je tokom prezentacije na sceni.
Ajdol je, pokušavajući da mahne, izgubio ravnotežu i pao.
Uprkos vanrednoj situaciji, programeri uveravaju u inovativnu prirodu projekta.
Robot može da radi u sektoru usluga i u industriji.
