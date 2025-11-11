Svet

DIZALI GA KAO PIJANCA: Prvi ruski humanoidni robot pao tokom prezentacije (VIDEO)

Novosti online

11. 11. 2025. u 21:23

PRVI ruski humanoidni robot, Ajdol, koga je kreirala Nova tehnološka koalicija, pao je tokom prezentacije na sceni.

Foto: Printskrin REN TV

Ajdol je, pokušavajući da mahne, izgubio ravnotežu i pao.

Uprkos vanrednoj situaciji, programeri uveravaju u inovativnu prirodu projekta.

Robot može da radi u sektoru usluga i u industriji.

