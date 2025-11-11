Svet

AMERIKA NARUČILA BOMBARDERE B-2 Tramp: Kakav su posao uradili, potpuno uništili iranski nuklearni potencijal u trenutku

Novosti online

11. 11. 2025. u 20:18

SAD su naručile mnogo nadograđenih verzija bombardera B-2, rekao je predsednik te zemlje Donald Tramp.

АМЕРИКА НАРУЧИЛА БОМБАРДЕРЕ Б-2 Трамп: Какав су посао урадили, потпуно уништили ирански нуклеарни потенцијал у тренутку

Foto: Profimedia

- Kakav su posao uradili, potpuno uništili iranski nuklearni potencijal u trenutku. Moram reći da smo upravo naručili mnogo više ažuriranih verzija ovog neverovatnog umetničkog dela - rekao je on.

Ranije je generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio da je skoro sav obogaćeni uranijum ostao u Iranu nakon američkih i izraelskih udara.

