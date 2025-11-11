AMERIKA NARUČILA BOMBARDERE B-2 Tramp: Kakav su posao uradili, potpuno uništili iranski nuklearni potencijal u trenutku
SAD su naručile mnogo nadograđenih verzija bombardera B-2, rekao je predsednik te zemlje Donald Tramp.
- Kakav su posao uradili, potpuno uništili iranski nuklearni potencijal u trenutku. Moram reći da smo upravo naručili mnogo više ažuriranih verzija ovog neverovatnog umetničkog dela - rekao je on.
Ranije je generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio da je skoro sav obogaćeni uranijum ostao u Iranu nakon američkih i izraelskih udara.
