IGRAJU SE VATROM: Lavrov otkrio šta rade baltičke države
BALTIČKE države pokušavaju da isprovociraju Rusiju da bi se pozvale na član 5 Vašingtonskog sporazuma o kolektivnoj odbrani, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za ruske medije.
- Oni imaju zadatak da počine što više gnusnih dela u odnosima sa Ruskom Federacijom. I istovremeno, da provociraju Rusiju na akcije koje će potom pokušati da prodaju (prvenstveno Vašingtonu) kao razlog za pokretanje ozbiljnih vojnih akcija po članu 5 Vašingtonskog sporazuma - rekao je on.
