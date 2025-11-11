Svet

IGRAJU SE VATROM: Lavrov otkrio šta rade baltičke države

11. 11. 2025. u 17:33

BALTIČKE države pokušavaju da isprovociraju Rusiju da bi se pozvale na član 5 Vašingtonskog sporazuma o kolektivnoj odbrani, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za ruske medije.

ИГРАЈУ СЕ ВАТРОМ: Лавров открио шта раде балтичке државе

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

- Oni imaju zadatak da počine što više gnusnih dela u odnosima sa Ruskom Federacijom. I istovremeno, da provociraju Rusiju na akcije koje će potom pokušati da prodaju (prvenstveno Vašingtonu) kao razlog za pokretanje ozbiljnih vojnih akcija po članu 5 Vašingtonskog sporazuma - rekao je on.

