BIO ČLAN AL KAIDE, PA GA AMERIKA BRZO POMILOVALA: Al Šara stigao u SAD, očekuje se sastanak sa Trampom

SIRIJSKI predsednik Ahmed al Šara stigao je u zvaničnu posetu Vašingtonu, samo dva dana nakon što su mu SAD zvanično ukinule status specijalno označenog globalnog teroriste.

Bivši islamistički militant sastaĆe se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u ponedeljak, 11 meseci nakon što je njegova pobunjenička alijansa svrgnula Bašara el Asada.

Nekoliko sati pre njegovog dolaska u prestonicu SAD objavljeno je da su sirijske bezbednosne službe privele desetine osumnjičenih članova takozvane Islamske države.

Očekuje se da će zajednički napori u suočavanju sa onim što je preostalo od grupe u Siriji biti visoko na dnevnom redu tokom Šaraovih razgovora sa Trampom.

Sirijske vlasti su saopštile da je uhapšen 71 osumnjičeni član grupe, a zaplenjeno je i oružje i eksploziv.

Od preuzimanja vlasti, Šara je nastojao da ponovo uspostavi prisustvo Sirije na svetskoj sceni nakon decenija izolacije pod Asadovim režimom i 13 godina građanskog rata.

On je u septembru otputovao u SAD da bi se obratio Generalnoj skupštini UN, gde je rekao da Sirija „vraća svoje pravo mesto među narodima sveta“ i pozvao međunarodnu zajednicu da ukine sankcije.

Ranije ove nedelje, Savet bezbednosti UN podržao je rezoluciju SAD o ukidanju mera, što se poklopilo sa nastavkom višemesečnog procesa postepenog ublažavanja sankcija Siriji i njenim novim liderima od strane Vašingtona.

U petak su Šara i njegov ministar unutrašnjih poslova, Anas Hasan Hatab, uklonjeni iz američkog registra osoba osumnjičenih za podršku ili finansiranje ekstremističkih grupa, odluka koju je Ministarstvo finansija saopštilo da je „priznanje napretka koji je pokazalo sirijsko rukovodstvo“.

Ko je Ahmed al Šara?

Al Šara je bio naveden pod imenom Muhamed el Džavlani, pseudonimom koji je koristio kao vođa Hajat Tahrir el Šama (HTS). Grupa je bila povezana sa Al Kaidom do 2016. godine, kada je Šara prekinuo veze.

Pre nego što je vodio HTS, al Šara se borio za Al Kaidu u Iraku i jedno vreme je bio u zatvoru od strane američkih snaga. Takođe je bio predmet američke nagrade od 10 miliona dolara.

SAD su ukinule sankcije HTS-u ranije ove godine.

Tramp se prethodno sastao sa Šaraom u maju tokom posete Rijadu, gde ga je opisao kao „tvrdog momka, veoma jake prošlosti“.

Uprkos svojoj prošlosti, al Šara je dobio podršku vlada koje su se protivile Asadovom režimu obećavajući da će voditi umerenu vladu koja može dobiti podršku različitih etničkih grupa i frakcija u Siriji.

Ranije ove godine, obećao je da će iskoreniti elemente svojih snaga bezbednosti koji su optuženi za pogubljenje pripadnika sirijske alavitske manjine.

Smrtonosno nasilje je takođe izbilo poslednjih meseci između sunitskih beduinskih plemenskih boraca i druzskih milicija, što postavlja pitanja o tome da li vlada koju predvodi HTS može da vrati stabilnost zemlji koju je definisao rat više od decenije.

