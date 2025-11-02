KOMISIJA ZA PITANJE ZATVORENIKA:Uslovi u izraelskom zatvoru Megido pogoršani nakon sporazuma o primirju

USLOVI u kojima se nalaze osuđenici u zatvoru Megido na severu Izraela pogoršali su se otkako je 10. oktobra na snagu stupio sporazum o primirju u Gazi, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je palestinska Komisija za pitanja zatvorenika, prenela je danas Al Džazira.

Foto: Profimedia

U saopštenju se dodaje da čuvari tuku zatvorenike, kao i da im se ne omogućavaju lekarski pregledi, i uskraćuje vežbanje na otvorenom.

U izraelskim zatvorima na tlu Izraela i na okupiranoj palestinskoj teritoriji nalazi se skoro 10.000 Palestinaca, pokazuju podaci grupe za prava zatvorenika Adameer.

Osobe u takozvnaom administrativnom pritvoru, uključujući žene i decu, drži izraelska vojska, a on se obnavlja na periode od šest meseci na osnovu “tajnih dokaza” koje ne smeju da vide ni pritvorenici ni njihovi advokati, navodi Al Džazira.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć