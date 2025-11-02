KOMISIJA ZA PITANJE ZATVORENIKA:Uslovi u izraelskom zatvoru Megido pogoršani nakon sporazuma o primirju
USLOVI u kojima se nalaze osuđenici u zatvoru Megido na severu Izraela pogoršali su se otkako je 10. oktobra na snagu stupio sporazum o primirju u Gazi, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je palestinska Komisija za pitanja zatvorenika, prenela je danas Al Džazira.
U saopštenju se dodaje da čuvari tuku zatvorenike, kao i da im se ne omogućavaju lekarski pregledi, i uskraćuje vežbanje na otvorenom.
U izraelskim zatvorima na tlu Izraela i na okupiranoj palestinskoj teritoriji nalazi se skoro 10.000 Palestinaca, pokazuju podaci grupe za prava zatvorenika Adameer.
Osobe u takozvnaom administrativnom pritvoru, uključujući žene i decu, drži izraelska vojska, a on se obnavlja na periode od šest meseci na osnovu “tajnih dokaza” koje ne smeju da vide ni pritvorenici ni njihovi advokati, navodi Al Džazira.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BIĆE ELIMINISANI, DO POSLEDNjEG: Netanjahu zapretio Hamasu
02. 11. 2025. u 15:37
TRAMPOV ROK ISTEKAO: Obrt i veliki problem na Bliskom istoku
01. 11. 2025. u 18:58
ERDOGAN PORUČIO: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi
31. 10. 2025. u 23:45
PEKING BESAN: Tajvan i Izrael u tajnosti počeli da grade „Gvozdenu kupolu“ na ostrvu
24. 10. 2025. u 18:33
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)