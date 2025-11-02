AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)
AUTOBUS koji je prevozio studente sleteo je u provaliju u blizini manastira Haharcin, oko 110 kilometara od Jerevana, saopštili su jermenski spasioci.
U trenutku nesreće u vozilu se nalazilo oko 50 putnika, svi studenti Državnog univerziteta za jezike i društvene nauke u Jerevanu. Prema prvim informacijama, najmanje 17 osoba je povređeno, dok je jedna osoba u kritičnom stanju.
Odron izazvao prevrtanje autobusa
Preliminarni izveštaji ukazuju da se autobus prevrnuo nakon što je odron pogodio put kojim se kretao. Lokalni mediji prenose da su spasioci i lekarske ekipe odmah reagovali i da je deo povređenih prebačen u bolnice u Dilidžanu i Jerevanu.
Prema navodima policije, vozač je pokušao da zaustavi vozilo, ali je autobus izgubio stabilnost i sleteo u provaliju duboku nekoliko desetina metara.
Istraga u toku
Jermensko Ministarstvo za vanredne situacije pokrenulo je istragu o uzroku nesreće i mogućim propustima u bezbednosti puta. Spasilačke ekipe su i dalje na terenu, jer postoji opasnost od novih odrona na tom planinskom putu koji vodi ka manastiru Haharcin — jednoj od najposećenijih turističkih destinacija u regionu.
